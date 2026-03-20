V-hires nakabalik na sa South Bus Terminal

Nakabalik na sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) ang mga van-for-hire (V-Hire) subay sa hapit na mahuman nga pag-aspalto sa mga libaong sa terminal.
Gipahibalo ni Terminal Administrator Ahmed Cuizon sa Biyernes, Marso 20, 2026, nga anaa sa 49.12 porsiyento na nga nahuman ang pag-aspalto.
Human niini, kompletuhon na sab ang drainage works.
Si Cuizon nagkanayon nga iyang napanglantawan nga sa dili pa magsugod ang Semana Santa, mahuman na ang maong proyekto ug mas hapsay na ang pagbiyahe sa mga bus sa terminal.
“Premiro didto man to nato gipa-loading ug unloading sa Taboan unya nihangyo sila nga one slot lang banus-banos sila tanan nga upat ka rota one slot pero karon full na, balik na sila sa upat ka slots kay upat man na ka biyahe,” matod ni Cuizon.
Ang asphalting ug drainage works sa terminal gisugdan human giaprobahan ang P12 milyunes nga proyekto nga gitrabaho sa Ten Twenty Allied Developers.
Una nang gipahibalo sa management nga nalangay ang pagpatuman niini tungod sa sunodsunod nga dili maayong kahimtang sa panahon.
Lakip sa maong proyekto ang kapin sa 3,000 metro kwadrado nga groundworks.
Personal sab nga gisusi ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang gitrabaho sa terminal sa Biyernes. / ANV