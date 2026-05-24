Vaccine sa rabies nagnihit tungod sa pundo

Nagnihit karon og anti-rabies vaccine ang Cebu City tungod sa minos nga pundo alang sa mga tambal sa mananap ug sa kalit nga pagsaka sa panginahanglan niini sa mga barangay.
Suma sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries (DVMF), gawas sa nagkataas nga kabalaka sa publiko batok sa rabies, paspas sab ang pagkahurot sa bakuna tungod sa mas gipahingusgan nga pagpamakuna sa matag dapit.
Kini nga kakuwang nagpakita sa nagka-grabe nga hagit sa programa sa siyudad batok sa rabies. Lakip sa mga suliran mao ang kakuwang sa budget, ang walay katin-awan sa saktong gidaghanon sa mga iro, ug ang nagkadakong panginahanglan sa bakuna samtang gihingusgan sa dakbayan ang ilang kampanya.
Sa usa ka interbiyu, giingon ni DVMF Head Jessica Maribojoc nga ang kakuwang sa suplay karon nagsugod sa mas gamay nga pundo nga gigahin para sa pagpalit og mga tambal sa mananap, nga gisundan sa nagkadakong demand sa bakuna tungod sa nagkataas nga mga kaso sa rabies gikan sa 2025 hangtod 2026.
Dugang niya, ang pagpadala og mas daghang nagbansay nga vaccinators sa mga barangay nakatampo sab sa mas paspas nga pagkahurot sa bakuna tungod sa mas gipaspasan nga kampanya.
“The increased demand for rabies vaccines was also driven by rising rabies cases and the availability of trained vaccinators in the barangays,” matod ni Maribojoc.
Gibutyag sa DVMF nga nanginahanglan pa ang Cebu City og mga 10,000 hangtod 11,000 ka vial sa bakuna aron maabot ang saktong gidaghanon sa mapakunahan para mapugngan ang pagkaylap sa rabies sa mga iro. Sumala ni Maribojoc, moabot na sa 10,903 ka iro ang nabakuna sa gidaghanon sa tawo, gibana-bana nga ang ihap sa iro karon anaa na sa taliwala sa 106,200 ug 265,500.
Matod ni Maribojoc, duna na daan ang kakuwang sa bakuna sa dihang nilingkod siya isip officer-in-charge niadtong Enero 2026. / CAV