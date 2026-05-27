Valdez mangulo sa 20-woman nat'l pool

Pangulohan ni Alyssa Valdez ang 20-woman national volleyball pool diin kuhaon ang mga magduduwa nga molangkob sa Alas Pilipinas lineup alang sa 2026 AVC Women's Cup nga ipahigayon sa sunod buwan sa Candon City, Ilocos Sur.
Ang national pool nga gianunsiyo sa Philippine National Volleyball Federation (PNVF) ning bag-ohay lang, gilangkuban og mga beterano ug bag-ong mga magduduwa.
Naa sab sa pool ang mga kauban ni Valdez sa Creamline nga sila si Kyle Negrito, Kyla Atienza, ug Tots Carlos lakip na ang ubang Premier Volleyball League (PVL) stars nga sila si Ces Molina, Honey Royse Tubino, Trisha Tubu, Jov Gonzaga, Alyssa Eroa, Thea Gagate, Cloanne Mondoñedo, ug Ara Garang.
Aduna sab collegiate star nga apil sa pool. Ang Alas nahisakop sa Pool A kauban ang Chinese Taipei, Korea, Kyrgyzstan, Australia, ug Uzbekistan. / ESL