Valentine’s Day malinawon, apan trapiko huot kaayo

Hugot nga gi-monitor sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ang mga kalihukan sa Valentine’s Day nga nadungan usab sa Ash Wednesday sa simbahang Katoliko.

Daghang mga polis ang gipakatap sa mga dapit nga dunay daghang mga tawo nga nagtapok nga gituohang maoy hinungdan sa kamalinawon sa kasaulogan.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office (CCPO), nga wala sila nakatala og dagkong panghitabo sa Siyudad sa Sugbo gikan sa buntag hangtod na sa pagka gabii.

TRAPIKO HUOT

Nabantayan niya nga nianang pagka gabii ningdaghan ang mga tawo sa mga kan-anan ug sa mga mall human nanimba ang mga tawo subay sa pagsugod na sa Lenten Season.

Niangkon si Rafter nga ang nakita lang nila nga problema mao ang grabeng kahuot sa mga sakyanan sa kadalanan niana nang pagka gabii.

Sa buntag pa lang, nasinati na ang kahuot sa traffic sa gawas sa simbahan ug misamot na kini nianang paingon na mokilom-kilom diin ang mga tawo nag hinay-hinay nag adto sa restaurants.

“Morning and afternoon ang bul-og sa atong traffic naa sa mga simbahan tungod sa pag start na sa Lenten season. But after ana nakita nato nga bug-at gyud ang traffic nato kay nadungan man gud ni ang Ash Wednesday ug Valentine’s Day mao na nga traffic gyud siya,” matod ni Rafter.

Gipasalamatan sa kapulisan ang publiko nga misanong sa ilang panawagan nga dili mag date sa mga ngit-ngit nga dapit sanglit dili tanang lugar sa dakbayan sa Sugbo dunay mga personnel nga gipakatap.