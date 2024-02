Vallena: 2-wheeled nga sakyanan gikontrahan

Kaniadto nga nag bike to work pa ko isip kabahin sa akoang coping sa pagkamatay sa akoang anak, biktima ko kadaghan sa bullying sa taxi drivers nga mangbusina as if sila ang tag-iya sa karsada. Naa say PUJ drivers nga mokalit lang og liwag dayon mohunong sa atubangan samtang gatindak ko.

Mao bitaw wa na ko nahibulong nga duha nako ka mga higala nakasukmag og PUJ driver kay gawas nga gibusinahan sila, gihunongan pa sila sa atubangan.

Karon nga nagmotor na ko dul-an sa 10 ka tuig, daghan ang nagsige og panaway sa amoang sektor. Well, di sab ko makabasol kay daghan ang hanggaw nga motorcycle drivers nga makapadagan, way paghuna-huna sa disgrasya nga makaangin sa laing mga tawo.

Maghilak ang adlaw nga di moabot og 30 ka disgrasya sa two-wheeled nga mga sakyanan ang mahitabo. Bisan hawan kaayo ang karsada, magkabanggaay pa. Ingon ana ka gago ang ubang drivers sa two-wheeled nga mga sakyanan.

Naa gani mga personality nga himuon nga lumbaanan ang public roads. Ngano’ng di man na sila manulong og lumba sa mga lugar nga naay racetrack? Di ra ba sila makasabot sa mga pagpanaway nga sakto kaayo og mga punto. Maorag ang utok naa gibutang sa sampot.

E-BIKES UG BIKE

Naa say kasuko ang publiko sa electric bikes, labina nianang gigamit nga mga pasaheroan nga magbahas sa mga public road, labina sa downtown areas. Mao ni ang nipuli sa mga traysikad nga pedal powered. Mas kusgan ni ug mas kusog modagan. Ang nakaapan kay kadaghanan sa drivers wa maedukar sa road safety.

Ang e-scooters, nga usa sa giduso sa akong higala nga si Konsehal Joel Garganera, wa sab mauyoni kaayo sa publiko. Karon sab ang Land Transportation Office (LTO) nagplano nga iparehistro ang mga e-bike.

Okay ra nang iparehistro ug ipailawom og seminars ang mga nanag-iya, apan ang paghingilin kanila sa mga karsada backward thinking kaayo, timaan sa carcentric nga panghuna-huna sa kadaghanan natong nanag-iya og sakyanan.

Samok kuno ug maoy nagdala og kahuot sa karsada.

Wa huna-hunaa sa kinabag-an nga ang tinuod nga nakahuot sa trapiko mao ang nagkadaghan nga four-wheeled nga mga sakyanan sa kadalanan, di ang two-wheeled, electric ug pedal powered nga mga sakyanan.

Mas energy efficient ni nga matang sa mga sakyanan, environment friendly pa kaayo. The more nga i-encourage ug hatagan og iyang luna sa mga karsada, mas mo-improve pa ang atoang mobility.

GIDUSO

Gibalikbalik ni nako og suwat aron ang publiko ug mga lider makaamgo nga kini ang labing dali, labing barato ug labing paspas nga solusyon sa nagkahuot nga kadalanan sa Metro Cebu, apil na ang sikbit ini nga kalungsoran.

Sa ako nang giingon nga pag-usab ni sa mentalidad ug angay unta nga mag-una niini mao ang kagamhanan, ang mga politiko nga nagpatuman og mga polisiya pinaagi sa mga balaod ug ordinansa.

Estoryahan, planuhon ug anam-anam ang pagpatuman aron way makalitan.