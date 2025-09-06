Vallena: Abuso sa mga nagmotorsiklo

Ang atong mga dalan kuyaw na gyud kaayo di tungod sa four-wheeled nga mga sakyanan, kundi, sa two-wheeled nga dunay makina. Usahay magbuwag ang imong lawas ug kalag sa kakuyaw.
Mokalit lang og insert sa imong atubangan basta ang drayber sa motorsiklo kon makakita og gamay nga gintang sa imong sundan nga sakyanan. Grabe sab kaayo makakawat sa pikas lane kon mo-counterflow. Mangasuko pa if businahan.
Sa kadako ani nga traffic violation kay mahimo gani nga matangtangan sa lisensya ang makahimo niini sa ikatulo nga higayon, way bisan usa ka local government unit ang nangahas sa pagbadlong nila. Bisan gani ang mga tigpatuman sa balaod sa trapiko moapil sab sa pag-counterflow.
Tungod kay nahimo nang normal ang counterflowing, nagtuo na sab ang mga drayber nga sakto ni. Apan dako kaayo ni nga sayop. Kon dunay madasmagang drayber nga mi-counterflow, hayan matabla kon idangop sa korte ang kaso. Apan aron di mahasol, bisan ang drayber nga gikasungag way sala, mohatag na lang aron way hasol.
Sayop kaayo nga polisiya nga itanggong ang drayber nga nakadasmag bisan di iyang sayop. I-assume na daan nga sayop unya if di ma-settle, pabiling matanggong. Sayop tungod kay ang korte ra maoy makadeterminar kon sad-an ba o di ang gikabangga nga drayber.
Sad-an ba diay ang drayber nga nagsubay sa iyang lane samtang ang gikadasmag naa sa iyang hustong lane? Di gyud.
NAGTUONG HUSTO
Daghan sa mga nagmotorsiklo nagtuo nga sakto ang ilang pag-counterflow. Unya kinahanglan nga sila ang matuman sa kadalanan. Bisan naa sa pedestrian lane, di magpahinay sa pagpadagan. Pila na ba ka pedestrian ang nadasmagan sa mga motor? Di na maihap.
Misinyas ka nang moliko either sa tuo or wala, bisan layo pa kaayo sila, ikaw pa ang businahan. Kon di man gani, di mominor, mopabulhot hinuon. Way respeto sa fellow drivers. Di ba na batasan sa mga abusado?
Kana lang sakto ra kaayo ang imong dagan unya mo-insert ug mopahinay og kalit. Natural mopahinay ka na lang sa pagpadagan. Di ra ba mopadaplin kon businahan bisan ang ilang pag-irog grabe ka hinay.
Nganong magpatunga sa dalan kon ang pinadaganan bitay kaayo? Kapila na ko nakasunod og motorsiklo nga 20 kilometro matag oras ang dagan base sa akong speedometer. Kalma ra kaayo ang drayber nga nagpadagan. Nagpabungolbungol sa busina.
Way nakabadlong ning tanan nilang gibuhat. Kay gatuo nga sakto sila, mangasuko pa kon badlungon. Pila na man ka viral video sa abusadong drayber nga nag-counteflow nga mao pay nangisog? Kon motorsiklo ang gimaneho, duna ka bay katungod sa paglapas sa balaod? Wala. Apan nagtuo sila nga husto.
MAHIMO
Sa mga 10 ka tuig nako nga pagmaneho og motorsiklo, maihap ang pipila ka higayon nga mi-counterflow ko. Di lang kuyaw ang pagbuhat ini, maikog kong maghunahuna sa gikasugat nako nga drivers. Nagtarong sila sa pagdrayb, samtang ako nangabuso.
Mao ni ang kanunay nga naa sa akong hunahuna. Sila pa ang makabayad kon maigo ko bisan akong sala. Apan sa 10 ka drayber sa motorsiklo, maayo lang og dunay duha nga nakahunahuna ini. Daghan kaayo ang wala.