Vallena: Anam-anam nga car-free

Kon nagpuyo ka sa Talamban area ug moagi sa tulo ka mga flyover sa pagpadulong sa Dakbayan sa Sugbo, hayan nakabantay ka sa kilid sa duha ka mga flyover nga naay mga tanom. Ang laing usa gitrabaho pa.

Ambot kinsa kahay nakahuna-huna niana nga kakuyaw nga mahulog sa ubos sa mga kaang ug duna na hinuoy maaksidente? Imagine matagakan ang usa ka sakyanan nga moagi? O kaha dunay nagmotorsiklo nga masabod sa mga puthaw nga gisangaan sa mga tanom nga nagsiwil.

Makasabot ta sa tumong nga mao ang pagpanindot sa mga talan-awon sa siyudad. Apan superficial kaayo ni nga paagi. Ang mas maayo ug mas makaayo sa publiko mao ang pagpaminos sa mga sakyanan sa kadalanan.

Mao unta ni ang thrust o gitutokan sa mga public official. Kay bisan unsaon pa, magkadaghan ang mga sakyanan, magkadako ang problema sa trapiko. Di lang kini, magkagrabe ang kahimtang sa panglawas sa mga lumolupyo.

Ambisyuso kaayo ang paghimo sa Cebu City nga carless kay seguradong negatibo ang reaksyon sa mga negusyante ug uban pang sektor nga maapektuhan.

Apan mao ra na ang paagi nga masulbad ang suliran sa trapiko, nga kon tan-awon pag-ayo, nakadaut diay sa ekonomiya ug panglawas sa katawhan.

KONSULTASYON, PLANO

Di lang gud diretso nga ipatuman. Mag-umol og plano nga ubanan sa mga konsultasyon tali sa mga sektor, labina sa mga hingtungdan. Magkab-ot og solusyon sa pagsulbad sa suliran sa trapiko nga tinubdan usab sa suliran sa panglawas.

Kay wa may laing dako nga tinubdan sa pollution sa hangin kon di mga sakyanan. Namatud-an na ni sa Dept. of Environment of Natural Resources (DENR) niadtong gipahigayon namo nga mga road revolution activities. Ang gitugot lang niadto nga makagamit sa karsada mao ang magbiseklita, maglakaw ug mag roller skates.

Matag test sa hangin, milambo og maayo ang air quality sa mga karsada nga way sakyanan nga gipaagi. Makausa, stretch to sa Dalan Colon ug sikbit nga mga karsada.

Diha say gikan sa Fuente Osmeña Rotunda paingon sa downtown Cebu City nga wa paagii og mga sakyanan.

Daghan tuod ang nangasuko niadto, apan kon giplano og maayo ug dunay konsultasyon, hayan mamahimo unta kadto nga sinugdanan sa carless downwtown Cebu City isip sugod ning mao nga lakang.

ANAM-ANAM

Kini nga paagi gipatuman karon sa Oslo, Norway. Gihimo nila og una nga car-free ang mga sentro nga dapit sa siyudad ug anam nga gipatuman ang pagdili o pag-limit sa access sa mga sakyanan pinaagi sa pagtangtang sa mga parking area.

Apan sa wa pa kini gihimo, nanguha og input ang kagamhanan gikan sa mga lumolupyo pinaagi sa mga konsultasyon. Sa nanglabay nga katuigan anam kini nga gipatuman. Gi-evaluate ang mga resulta.

Kon malampuson ang programa, nganong di man kini suwayan sa mga local government unit (LGU) sa Cebu? Kay sa magsige na lang og yawyaw ang publiko kalabot sa trapiko apan diay, tipik sila sa problema.