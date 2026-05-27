Vallena: Ang kahasol, disturbo sa ‘open pipe’

Nahinangop kaayo ko dihang gilusad sa Land Transportation Office (LTO) ang kampanya batok sa langas kaayo nga mga tambutso sa mga motorsiklo. Daghan ang nangalipay kay sa tinuod lang, ang ganahan ra gyud maminaw aning langas kaayo nga mga motor ang mga tag-iya ra sab.
Ang kampanya gilusad tungod sa kadaghan na sa mga reklamo sa langas kaayo nga mga motorsiklo. Maayo unta kon drivers lang ang makadungog sa lanog kaayong tingog sa lawom nang gabii. Ang tanan nga agian niini nga mga motor maigking ug mahigmata gikan sa pagkahinanok.
Di ta makabasol kon gipamato ning mga nagmotorsiklo nga langas kaayo nga mangagi sa Transcentral Highway (TCH) kay ang mga tawo sa dapit nangaanad nga sayo mangatulog, labina niadtong dunay mga umahan. Sayo sila magtikad sa umahan o sayo nga motumod sa ilang mga lagutmon ug mga utanon.
Ang makaluluoy mao ang mga nangagi lang unta kay gikan nanglakaw. Nangaangin sa uban nga nagpasulabi sa ilang kaugalingon, gusto nilang langas sila samtang magpadagan sa kalsada. Wa sila naghunahuna sa katawhan nga maoy nahasol kanila.
Sama ra na sa ubang mga tawo nga magkaraoke bisan lapas nang alas 10 sa gabii, sa way pagkonsiderar sa kasilinganan nga nadisturbo ang ilang pagkatulog. Labina kon birthday, moingon lang nga once a year, apan 10 sila nga nagpuyo sa balay; kanapulo sab sila mag karaoke kay mag-party kada birthday.
Ipamugos ra ba sa mga tag-iya sa motorsiklo nga ilang gituyo nga kusog ang tingog sa ilang tambutso kay alang kini sa road safety. Makadungog man ang ubang mga motorista ug pedestrians, kuno. Ngano diay, di madungog ang ubang mga motorsiklo ug four-wheeled nga mga sakyanan nga nagdagan sa kadalanan?
LUMBAANAN
Ang langas nga mga sakyanan angay lang na sa mga race track, di sa atong kadalanan. O kondi man gani sa racetrack, adto lang sa ilang tugkaran. Kana lagi kon dako ug lapad ang ilang tugkaran. Wa gyuy kaikog ning mga tawhana kay ilang gisustenihan ang ilang hinanggaw. Mangasuko ug modepensa pa nga sakto ang ilang gibuhat.
Di na sakto kon molapas sa national standard nga 99 decibels nga gitakda nga sumbanan sa national noise pollution standards o local nga mga ordinansa. Ang Cebu City mas estrikto, kay ang gilatid sa ordinansa naa lang sa 40-55 decibels.
Apan makaguol kay ang balaod ug ordinansa, tuhiktuhik lang ang pagpatuman.