Vallena: Ang kakuyaw sa kalsada

Grabe na kaayo ang kahimtang sa trapiko sa Metro Cebu, partikular na sa Cebu City. Maora’g tibuok adlaw ang paghuot sa mga sakyanan. Nahimo na kini nga normal ug abnormal kon di maghuot ang trapiko.

Bisan gud weekend, Sabado ug Dominggo, grabe ang kadaghan gihapon sa mga sakyanan sa kadalanan. Lawom nang gabii, apan dunay mga higayon nga maghuot gihapon ang mga sakyanan, labina sa mga dapit nga naa ang call centers.

Mosamot ang trapiko ning panahon sa ting-uwan kay kadtong dunay mga sakyanan mogamit sa tanan nga naa nila aron di mahasol.

Nakabantay ko nga nahawan ang kadalanan niadtong katapusan sa Oktubre hangtod sa unang semana sa Nobiyembre. Masabot kay long weekend man. Daghan ang namakasyon gawas sa Cebu City.

Tungod gud sa trapiko, kami ug akong asawa mapugos sa pagpanihapon sa mga kan-anan nga amoang maagian o di man gani, anha sa IT Park manghapit. Gutom na kaayo, nya kapoy pa kaayo nga maglusotlusot sa naglinya nga mga sakyanan.

Mao nang di angay ikahibulong nga mahitabo ang mga away sa karsada, kanang gitawag og road rage. Duna nay nangamatay niini sa kaulohan.

BISEKLITA,ROAD RAGE

Dihang nagsige pa ko og bike to work, sagad sa akoang maengkwentro, di lang diay ako, apil na akong mga kauban, mao ang mga habalhabal driver, taxi ug PUJ drivers.

Kana gani nga nagsikad ka unya mokalit lang og hunong sa imong atubangan. Kapila na gud ko hapit madusmo og sakyanan tungod anang kalaki sa mga driver nga kuwang og common sense.

Ikaw, kapila na sab kaha ka nadusmo kay nakakita ko og bikers nga nadasmag og sakyanan nga kalit lang nihunong.

Sa usa ka video nga nag-viral dul-an na sa duha ka buwan ang milabay, gisingkian sa usa ka driver sa SUV ang biker sa lain nga insidente sa road rage.

Diha sab toy giinggansahan og pusil sa kanhi polis ang usa ka biker nga nakaigo sa iyang sakyanan nga nakaingon sa pagkanselar sa iyang lisensya sa paghupot og pusil ug hayan sa iya mismo nga driver’s license.

Usahay pud gani, bisan ako, mangurog na sa kasuko tungod sa kadaghan sa reckless nga mga driver sa kalsada, labina sa mga nagmotorsiklo.

Kana gani’ng maigking ka kay mohadyong lang og kalit sa imong kilid nga maorag bala sa kakusog.

KUYAW

Kon ikaw ingon niana mag drive, undanga intawon na kay kuyaw kaayo na nga buhat. Suma gud niadtong namatay sa Transcentral Highway nga big biker, sa feedback sa ubang riders, naanad to nga kusog mopadagan ug mo counterflow. Nabangga ug nakaangin pa og duha ka mga kinabuhi.

Kita nagtuo nga okay ra ang kusog nga pagpadagan sa karsada kay sa atoang pagtuo ngilngig na kaayo ta, abtik rang mopalihaylihay. What if mapunggitan ka sa sanggot ni Kamatayon kay nasayop, nasipyat ka. What if laing kinabuhi ang naangin sa imong kabuang sa kalsada?

Mao unta ni ang atoang huna-hunaon matag higayon nga naa ta sa kalsada. Unya di masuko kon badlungon kay sayop gyud nang magpakusog, ikis-ikis ang dagan.

Maayo ra bag ikaw ra ang maangol o mamatay, seguradong makaangin ka pa.

Kay bisan unsa nimo ka maayong laki nga momaneho, moabot ra ang higayon nga masipyat ka taliwa sa kadaghan sa mga sakyanan. Di ra baya usa o duha ang mga kilas magpadagan, daghan sab ang naa sa kalsada.

Pila na man ka mga higayon nga sa kalapad sa kalsada, dunay mga motorsiklo nga nagbangga? Daghan nang mga higayon nga nagkaabot sa dan ang mga motorsiklo, head on collision. Sama lagi adtong nahitabo sa TCH nga tulo ka mga kinabuhi ang nakalas.

Busa, way mawala nato kon mag-amping sa pagmaneho sa kalsada. Kanang gitawag og defensive driving.

Managana pirme, mag-amping kanunay sa pagpadagan nga di hinay, di sab kusog kaayo. Kanang gitawag og takbong pogi.

Naa say moingon nga bisan unsaon nimo og amping, naa gyuy mga kwanggol mopadagan. Pasagdahi lang na sila, ang importante daghan kitang mag-amping sa pagmaneho sa atoang mga kalsada nga kuyaw kaayo.