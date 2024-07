Vallena: Ayaw og kompyansa kon 40 na ka

Sa social media, labina sa Facebook, ma-update ka sa mga hitabo. Naay mahimuot ka, apan duna say makapahadlok ug makapaguol. Masayod na lang ka nga dunay mga tawo nga hilig kaayo sa pag-exercise apan kalit nga namatay tungod sa atake sa kasingkasing. O kaha naaksidente.

Makakurat human ko nakakita sa pipila ka mga kaila nako nga nangamatay sa kalit lang bisan nailhan sila nga athletic kay mangapil og lumba sa dagan ug biseklita. Naa koy nailhan nga kusog mosikad tungas sa bukid. Usahay makapangutana kita kon ngano?

Usa sa akong nahibaw-an nga known ang uban kanila nga manginumay og alcoholic drink. Magtagay kon way sikad ug dagan. Sama sab nako, hilig og karne, labina sinugba. Naa say uban nga gawas sa inom, manigarilyo sab.

Makaingon ko nga bisan unsa nimo ka athletic, kon duna sab kay di maayo nga lifestyle, posible gihapon nga duna kini dautan nga epekto sa imong panglawas, sama sa pagpanigarilyo kanunay. Masudlan ang imong lawas og nicotine nga dunay di maayo nga epekto sa lawas.

Sa alcoholic drink, dunay bag-ong pagtuon nga bisan ang moderate nga pag-inom, kon kada adlaw na sab, di makaayo sa panglawas.

REGULAR CHECK-UP

Busa, kon duna na gani edad, gikan sa 40 anyos pataas, ang regular check-up matag unom ka buwan mas maayo. Kay kon wa pa ang amoang annual check-up, wa ko mahibawo nga duna koy mild anemia niadtong 2013 ug nahibaw-an niadtong 2014 nga ang ugat sa akong usa ka baga nga nag-connect sa heart 80 porsyento nang barado.

Wa sab ko nakahibawo nga ang akong blood sugar maisip na nga diabetic niadtong 2022 human natino nga naa ko sa pre-diabetic stage sa 2021.

Busa, kon duna man kitay bisyo labina niadtong batan-on pa, mas maayo nga sa middle age na, mag-regular nga magpahiling sa doktor ug mopailawom og mga laboratory test, sama sa ihi, blood sugar ug uban pang basic nga check-up.

Mas maayo sab nga paminawon ang lawas ug hatagan og igo nga pahuway. Mag-amping kay di sab maayo nga di papahuwayon ang lawas, kay sama sa makina, bisan pa og inatiman, kon way hunong ang pag-andar, mopalyar gihapon. Mag-amping kita kanunay.