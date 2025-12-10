Vallena: Bati nga kadalanan ug flood control

Kon kada adlaw kang nagbiyahe sa Metro Cebu, sama namo sa akong asawa, makabantay ka sa atoang mga kalsada: grabeng batia. Napuno sa mga libaong ug mag-untol untol pa bisan kon hamis tan-awon. Di huping ang pagkatrabaho kay maora gud ka'g nagsakay og kabayo.
Dunay mga libaong nga gagmay tan-awon pero sama sa tabay sa sapa ang kalawom. Kuyaw kaayo sa mga nagmotorsiklo nga di makabantay sama niadtong taga Brgy. Guba nga sama nako nangadlawon og biyahe, apan wa nakaabot sa destinasyon kay nalukapa human na shot sa lawom nga libaong sa Butuanon bridge.
Ingon niana kakuyaw ang atong mga kalsada, di lang tungod sa reckless drivers, dala sab kini sa kagubaon sa atong kadalanan. Kon mag-uwan mosamot kakuyaw kay matabunan man sa tubig ang mga libaong. Apan ang Department of Public Works and Highways (DPWH) wa nagtagad niini. Ang dakong gahin sa budget toa gibubo sa mga flood control project nga wa nakaluwas sa mga kinabuhi ug kabtangan atol sa Bagyong Tino.
FLOOD CONTROL
Laliman ka, binilyon ka pesos ang gigahin sa DPWH ug sa mga kongresista alang sa flood control, apan gibanlas lang sa usa ka pamilok. Wa kini magsilbe sa gahom o pwersa sa tubig. Giguba kini sama og duwaan. Binilyon ka pesos ang nausik, gibanlas sa tubig. Misamot ang kasuko sa katawhan nga daan nang naglungotlungot sa pangurakot gamit ang flood control projects.
Kon kining binilyon ka pesos gigamit pa lang sa pagmintinar, pagpaayo kada tuig sa atoang kadalanan, di unta ingon niini ang kaligutgot sa katawhan ngadto sa mga opisyal sa DPWH ug sa mga magbabalaod. Hamis, way libaong ang ato untang kadalanan kay binilyon baya ang pundo kada tuig. Di unta kita manghilam-os o mamulbos og abog sa atong mga biyahe. Di unta kita maulaw sa atong mga bisita sa Sugbo sa kabati sa kahimtang sa atong kadalanan.
Apan toa man giyabo sa flood control projects ang gahin kasagaran sa mga kongresista ug DPWH, gamay lang ang road maintenance ug upgrade. Kon naa may trabahuon, kadto sang maayo pa'g kahimtang nga dalan unya dugay pa kaayong mahuman.
ABOG
Gahisgot man kita og abog, maulaw kaayo ko sa foreign students nga nagtungha sa mga language school sa Talamban. Ang mga tunghaan naa daplin sa kalsada nga gitrabaho karon. Grabe ang abog ug kabati sa dalan.
Kanus-a pa kaha kini mahuman? Hinaot pang ipadali ni Mayor Nestor Archival ang trabaho ning kalsadaha kay makauulaw kaayo ang kahimtang ug di maayong epekto sa panglawas sa mga tawo nga nagpuyo duol ini, apil na ang mga estudyanteng langyaw.