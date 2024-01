Vallena: Bike culture palambua

Kagahapon kay Sabado man ug medyo sayo ko sa trabaho, nakahigayon ko og pangape sa akong paborito nga coffee shop nga duol ra sa SunStar. Samtang nagsubay ko sa Junquera Extension, dunay biseklita nga gi-park daplin sa karsada gamit ang iyang side stand.

Kay diha man sa atubangan sa usa ka kan-anan, klaro kaayo nga ang tag-iya nikaon. Samtang nag-agwanta ang uban sa trapiko, sayod ko nga ang tag-iya sa biseklita relax ra kaayo bisan medyo nagkainit ang panahon.

Sukwahi sa kahadlok sa ka­daghanan, mas luwas ang biseklita itandi sa motorsiklo sumala na sa akong gihisgutan dinhi. Di tungod kay mas daghan ang motorsiklo sa kadalanan. Kini tungod kay mas hinay ang biseklita ug mas mapugngan kay sa motorsiklo nga gawas kusog modagan, daghan ang mga boang nga drivers.

Nganong makaingon tang boang? Kana lang naa na ka tunga sa lane aron mopadaplin, inay hatagan ka og lugar, mobulhot hinuon og padagan padulong sa imoha. Maorag gusto nga mamatay og sayo. Sakto ba na nga panghuna-huna? Di ba na timailhan sa tawo nga dunay suicidal tendency, usa ka sakit sa pangutok?

BIKE CULTURE

Kay gagmay kaayo ang atoang karsada, unta i-develop sa kagamhanan ang bike culture, inay ang motorized nga mga sakyanan. Wa may dautan sa sakyanan, apan sa kahagip-ot sa atoang mga karsada, di angay nga padaghanon ni og maayo.

Ang labing epektibo mao ang pag-develop og mga imprastraktura alang sa pagdasig sa publiko sa paggamit ning two-wheeled pedal o electric powered nga mga sakyanan. Inay atoa na silang abugon pinaagi sa paglisodlisod nila sa karsada, sama sa pagpanakop, atoa sila dasigon sa paggamit pinaagi sa pagprotektar kanila.

Dasigon sa pagsunod sa balaod sa trapiko, pagsul-ob sa hustong gear ug pagbutang og safety devices aron visible. Ang nakaparat kay abugon na man hinuon gikan sa karsada pinaagi sa pagpamulta kon di mosubay sa bike lane samtang ang mga electric bike iparehistro sa Land Transportation Office (LTO).

Tan-awa ang Metro Manila, sa labing uwahi nga pagtuon, mao ni ang labing grabe og kahimtang sa trapiko sa tibuok kalibutan. Pila ka mga skyway ang gipangtukod ug pila ang lapad nga mga karsada? Yet, ang suliran sa trapiko wa masulbad.

Unsa may sulbad? Two-wheeled nga sakyanan ug pagpalambo sa mas efficient nga public transport. Kon makita sa mga nanag-iya og sakyanan nga mas paspas ug maayo ni nga matang sa transportasyon, seguradong di na kini magdala og sakyanan kay hasol baya. Mangita ka og parking area ug di sayon ang pagmaneho taliwa sa trapiko.

PANON SA BUKID

Mga 10 ka tuig na ang nakalabay, inay manambong sa Sinulog, kaming mga 50 kapin ka mountain biker nagpanon sa bukid agi sa Talamban, Bacayan, Pit-os, Binaliw, Agsungot dayon sa Brgy. Guba.

Ang uban namo nanulhog agi sa Pulangbato, apan kinabag-an ningsaka sa Brgy. Sirao dayon sa Ayala Heights sa Pung-ol Sibugay. Niabot mi sa Brgy. Malubog mga pasado alas 12 sa udto.

Grabe ang kalingaw bisan grabe ang kakapoy. Pasado ala 1 sa hapon naa na mi sa akong anak sa balay.

Sukad niadto, wa na kini mausbi pa. But di makalimtan nga kasinatian. That is the beauty of mountain biking.

Pit Senyor sa mga biker!