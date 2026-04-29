Vallena: Bike culture sa nasod

Kon maghisgot man gani ta og bike-friendly nga mga siyudad, ang Cebu City o bisan unsa nga siyudad sa Metro Cebu, wa gyud malakip sa lima ka urban centers sa Pilipinas. Ang nag-una sa listahan hinuon mao ang Dakbayan sa Quezon sa Metro Manila.
Ang siyudad dunay 200 plus ka kilometro nga bike lanes ug liboan ang mga siklista nga manikad kada adlaw. Ang lokal nga kagamhanan nag-promote sa biseklita isip seryosong alternatibong sakyanan. Mao na ang nakalahi sa Quezon City kay naa sila anang “bike commuting culture,” sama sa ubang mga dapit sa nasod.
Ang Dakbayan sa Iloilo usa sa top cycling cities sa nasod. Nailhan sila sa lapad nga mga kalsada, mga agianan daplin sa sapa ug maayong pagkaplano nga bike lanes. Daghan ang madasig sa pagsikad sa ilang mga lakaw, apil na sa trabahoan.
Ang Iloilo mao ang labing maayo og kultura sa biseklita gawas sa Metro Manila.
Laing siyudad sa Metro Manila, Marikina, maoy pioneer aning bike infra sa nasod.
Naa silay bike lanes kay nagduso sila sa kultura sa biseklita alang sa kada adlaw nga pagsikad isip alternatibong transportasyon.
Sa tulo ka mga siyudad, ang direkta nakong naobserbahan mao ang bike lanes sa Marikina kay niadto ko sa mao nga siyudad pipila ka mga tuig ang nakalabay aron moobserbar sa ilang bike lanes. Di dako ang ilang kadalanan nga naay bike lanes. Akong nakita nga prayoridad ang biseklita kon naa sa bike lane nagsubay. Mohatag og lugar bisan ang mga PUJ.
SUPORTA SA LGU
Ang kultura sa biseklita molambo ug molig-on pinaagi sa suporta sa mga local government unit. Mao ni ang akong nakita sa tulo ka mga siyudad nga dunay maayong bike culture.
Naa baya unta ang Dakbayan sa Sugbo ug Mandaue, apan wa nasustenir. Ang duha ka mga siyudad gipasidunggan gani nga bike-friendly cities, apan makita karon nga nagkawagtang ni human nilabay ang Covid-19 ug nibalik sa naandan ang transportasyon.
Ang Dakbayan sa Sugbo naa gyuy bike board ug nipasiugda og mga sikad. Apan ang dako kaayong haw-ang mao ang suporta sa mga barangay taliwa sa resistance sa ubang road users, labina sa urban centers, diin ang bike lanes gibabagan, gipanangtang ang bollards sa mga lane nga exclusive nga gitagana sa Department of Public Works and Highways (DPWH).
Hangtod nga way suporta sa mga barangay kining bike culture, kuli kaayo nga molambo ang kultura sa biseklita. Apan nasayod ka ba nga sa 2025, moabot og 218,000 ang naihap nga mga siklista sa 15 ka mga siyudad sa 2025?
Gamay ra kon itandi sa tibuok populasyon, apan ang mao nga gidaghanon nagtubo kada tuig.