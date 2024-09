Vallena: Bike Day

Maghilak ang adlaw nga di mag-aginod ang trapiko gikan sa Bacayan padulong sa Talamban, Dakbayan sa Sugbo. Ang nahimo nga bottleneck mao ang eskina padulong sa North General Hospital ug Brgy. San Jose diin dunay pribado nga tunghaan ug mga subdivision.

Sa dayon nang kagabhion mobalhin na sab sa pikas lane kay ari na sab sa eskina padulong sa Villa Leyson ang bottleneck. Mag-aginod na sab ang trapiko gikan sa Talamban padulong sa Bacayan.

Kini nga stretch sa karsada makuha lang ni og mga 4-6 minutos sa motorsiklo kon way aginod sa trapiko. Apan molanat og mga 30-40 minutos ang biyahe sa four-wheeled kon maghuot ang mga sakyanan.

Busa ang pagpanaghan sa mga motorsiklo paspas kaayo karon. Kay bisan maghuot ang mga sakyanan sa karsada, ang 30 minutos makuha lang mga 10 minutos sa motorsiklo. Dako na og tabang kon ikaw nagdali sa lakaw.

Bisan gud biseklita mas paspas pa ang biyahe itandi sa four-wheeled nga sakyanan. Sa kahimtang sab sa karsada gikan sa Talamban padulong sa Pit-os, pait kaayo ang maagian sa mga sakyanan tungod sa bati kaayo nga kahimtang niini.

Mas advisable ang motorsiklo ug biseklita kon ang tuyo naa lang sa duol. Gawas nga mas dali, mas haom sa karsada nga puno sa mga libaong.

BISEKLITA

Sa kahimtang sa trapiko karon ug wa pay kahayag ang kasulbaran, iduso unta sa atoang nga lider ang bike day. Diin hatagan og dako nga pahat sa karsada ang mga magbiseklita, labina ang mag bike to work, sa mao nga adlaw.

Isip sugod, pilion ang adlaw sa weekend, either sa Sabado or Dominggo samtang mag adjust ang publiko. Pamaagi ni sa pagduso og alternatibong transportasyon ug pag-promote og clean mode of transportation. Wa na koy nakita nga pamaagi sa pagpaminos sa mga sakyanan sa kadalanan ug mas limpyo nga transportasyon kon di ang biseklita lang ug electric bikes.

Mao sab ni ang pamaagi nga hingpit nga mapatuman ang bike lane ordinance sa Cebu City nga napasar niadtong 2014. Sa mao nga adlaw hingpit nga magamit sa mga siklista ang bike lanes sa siyudad nga gigastuhan og minilyon ka pesos sa National Government ug Local Government Unit (LGU). Alang nako, dinali-dali kaayo ang pagpatuman sa bike lanes nga way hingpit nga pagtuon kon haom ba kini o di sa mga karsada nga gibutangan niini niadtong panahon sa pandemic.

Hinaot pa unta nga ang akong higala nga si Konsehal Rey Gealon mopahigayon og mga konsultasyon ug pagtuon alang sa pagpalabang og ordinansa alang niini.

Di gud dali-dalion. Konsultahon ang stakeholders ug mga eksperto alang niini. Di kay lamu-lamuon ang paggpanday sama sa pagpamutang sa bike lanes sa National Government.

EUROPE

Nindot tun-an ang mga nasod sa Europe, labina ang Netherlands, sa pagpalambo sa ilang bike culture pinaagi sa mga imprastraktura. Daghan gud sa mga tawo magbiseklita o kaha maglakaw sa karsada kay di huot ang mga sakyanan. Busa nindot sila kuhaan og leksyon. Sa Netherlands dul-an 20 million ang mga biseklita. Sa ato pa, nakahatag og kaayohan sa ilang populasyon ang kultura sa biseklita.

Kon himuon nga argumento ang kainiton, ang kaaliganga dinhi sa Cebu layo ra sa Guangzhou, China nga maorag hudnohan ang palibot bisan lawom nang gabii. Mao ni ang akong nakita sa akong mubo nga pag-stay niadtong 2017.

Yet, nakakita ko og mga nagbiseklita nga duna pay mga angkas sa ilang main city roads taliwa sa grabeng kainit sa panahon. Bisan sa tungang gabii nagtubod ang akong singot kay ni-stay ko sa gawas aron pag obserbar sa palibot. Ingon niini kaanindot ang panahon.

Ang wa nako makita sa mao nga ikatulong labing dako nga metropolis sa China mao ang mga motorsiklo. Kay diay ila ning gi-ban sugod sa 2007 tungod sa nagkagrabe nga mga aksidente sa karsada nga naglambigit sa mga motorsiklo. Mas gihatagan og pabor sa kagamhanan ang electric bikes ug biseklita sukad niadto.

Kaanindot kon sa near future duna nay Bike Day ang Cebu City.