Vallena: Bike lanes nga nausik

Grabe kaayo ang mga balita ning nangagi nga mga semana kalabot sa flood control projects sa Department of Public Works and Highways (DPWH). Gigamit diay kini nga gatasan sa mapahimudsanong mga elected official, partikular sa pipila ka mga senador ug kongresista.
Di minilyon, kondi, binilyon ang kwarta nga nangawala gikan sa kaban sa katawhan, kinsa kinabag-an ang nag-ilaid sa kalisod. Maglisod gani sa pag kaon og katulo sa usa ka adlaw. Ang uban manguykoy pa sa mga basurahan aron mangita og linabay nga pagkaon.
Liboan ang naa lang sa mga kalsada nangatulog kay way kapuy-an o way kadangpan nga pinuy-anan nga gitukod ang kagamhanan isip temporaryong kapasilongan. Dunay mga trabahante nga nagdaginot, nag-agwanta sa pagsikad sa ilang biseklita aron makadaginot sa pamplete.
Samtang mao ni ang naandan ug inadlaw nga talan-awon sa atong palibot, ang kurakot nga mga opisyal sa kagamhanan lami kaayo og kinabuhi, nagsakay sa ilang luho nga mga sakyanan. Namalit og yate, helicopter ug duna pay jets.
Ang ilang kunsabo nga mga kontraktor nagpaburot sab og maayo sa ilang binilyon nga kita gikan sa substandard ug ghost projects. Wa guy 10 ka mga tuig, nanaghan ang ilang mga kompaniya nga ilang gigamit sa pagtikas sa mga bidding sa mga proyekto.
Grabe ka baga og mga nawong. Grabe kaitom na sa ilang pagkatawo kay wa nay konsensya. Ang uban kanila nalambigit sa pork barrel scam, napriso, apan nakagawas. Unya karon naa na say laing anomaliya nga gikalambigitan.
Dinhi sa Metro Cebu, ang mga Siyudad sa Sugbo, Lapu-Lapu, Mandaue ingon man portion sa Talisay gipamutangan og bike lanes sa DPWH human nilurang ang mga kaso sa Covid-19. Gipaspasan ang pagpamutang.
Kalit kaayo ang pagpatuman sa proyekto.Ambot duna bay feasibility study? Wa gani gihimong konsultasyon sa sector sa biking community. Niadto pa tong 2014. Sukad niadto way nahitabo. Niigo ang pandemic ug sa kalit lang, ang DPWH nipatuman gilayon og bike lane projects sa nagkadaiyang mga dapit sa Pilipinas, apil na dinhi sa Cebu.
Apan sa kalapad sa proyekto, nausik ang gatusan ka minilyon ka pesos nga gikan sa kaban sa kagamhanan. Tan-awa lang kon naggamit ba alang sa iyang katuyoan ang bike lanes?
Kon by phase tingali, kanang anam-anam, mas molampos pa to. Apan palpak kay sa kalapad sa mga dapit nga gibutangan og bike lanes, di maato sa mga tawo sa local government unit ang pagbantay. Ang resulta? Palpak kaayo.