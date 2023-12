Vallena: Biseklita ray solusyon

Wa ka kabantay nga daghan na ang mga kaso sa road rage? Duna intawoy pipila nga ang mga apektado mga nagbiseklita ra. Naay gidasmagan sa driver sa sports utility vehicle (SUV) ug naa say giibtan og armas sa usa ka kanhi polis.

Ngano kaha nga ing-ani diay ang panghuna-huna sa kadaghanan sa mga motorista karon? Di lang kay motorista, bisan mga pasahero ug mga driver sa pampublikong mga sakyanan.

Kahibawo ka og unsa? Mental health. Yes, ang trapiko makaapekto diay sa atoang mental health.

Nakompirmar kini sa usa ka pagtuon sa gawas sa nasod. Managlahi ang impact hinuon sa mental health sa trapiko sa babaye ug lalaki. Mas grabe ang depression nga bation sa mga babaye kon magkataas ang iyang biyahe sa pag commute tungod sa trapiko.

Imagine kon unsa ang epekto sa atong panghuna-huna sa nagkagrabe nga kahuot sa trapiko nga atoang nasinati kada adlaw, bisan Dominggo. Maghuot ang mga sakyanan kon magdungan ang mga tawo sa pagpanimba, manggawas ug hapit tanang mga tawo, sa dayon tingpanihapon, mangadto sa malls. Maghuot na sab ang mga sakyanan.

NAANDAN NA

Sa ako nang giingon, simple kaayo ang solution: Biseklita. Apan di pa ta ready. Una, gikinahanglan ang pag-usab sa mindset alang niini. Ikaduha, kuwang kaayo ang mga imprastraktura. Kanang bike lane usa lang na sa mga imprastraktura, apan sa gawas sa karsada, naa pay gikinahanglan.

Apil na niini ang luwas nga bicycle parking. Kanang di makawat or mabinuangan. Lain pa nga gikinahanglan mao ang locker nga butangan sa mga sapot sa pagsikad. Ug ang importante shower sa trabahante o kadtong nag-bike nga kawani o opisyal.

Isip incentive, hatagan og discount sa buhis ang kompaniya, building ug ubang entities nga naghatag og support sa nag bike to work. Kami sa una, gibutangan mi ni Sir Jayjay Neri og bike racks sa among parking area kay daghan mi ang nag bike to work.

Wa pa nakahuna-huna ang Ayala ug SM niana, ang among SunStar management nakahimo na niini.

Si kanhi Cebu City councilor Nida Cabrera nakahuna-huna gani sa pagduso og ordinansahon nga maghatag og discount sa buluhisan sa mga negusyo nga nagsuporta sa cycling.

ANTUSON LANG?

Huna-hunaa og maayo kon mas daghan ang mga biseklita sa karsada itandi sa mga sakyanan nga two o four-wheeled. Dunay exclusive bike lanes ug protected pa, seguradong managhan ang mga magbiseklita ug matibhangan ang gidaghanon sa private vehicles sa karsada. Moluag ang dalan, mohapsay ang mobility sa tanan.

Sa akong bike to work, ang SunStar mabiyahe nako gikan sa balay sulod sa 30 minutos. Kon mag-PUJ ko kaniadto, labing sayo nga maabot 50 minutos. Karon, maayo na kaayo nang usa ka oras nga biyahe sa PUJ.

Mosugot lang ba kita nga ing ana ang atoang kasinatian kada adlaw? Way maayong laki sa traffic management ning atoang problema karon. Nagkinahanglan kini og radical nga lakang ug pag-usab sa mentalidad nato.