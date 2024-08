Vallena: Biseklita sa global warming

Sa nangagi nga mga adlaw, grabe ang bunok sa uwan ug molanat pa og kapin sa usa o duha ka oras una motuang. Dunay mga sakyanan nga nangaaberiya, hayan nangaapektuhan ang makina sa tubig.

Dali kaayo nga makabasol ang publiko sa kagamhanan, nasudnon ug lokal, sa problema. Maora ba og simpol kaayo ang problema nga tungod lang sa bati nga drainage system ug kahugaw sa mga agianan sa tubig.

Apan there is more than the drainage issue. Kay ang kadaghanan sa mga dapit sa Sugbo naa man daplin sa dagat kay naa man ta sa isla, imoha sab iapil ang global warming nga maoy nakapausab sa kahimtang sa panahon.

Imong-hunaon nga bisan sa ubang mga nasod nga advanced, moderno kaayo, nangaigo sab sila sa baha. Gikan sa United States ngadto sa Australia, sila nangaigo sab sa baha basta magbunok ang uwan.

Ang ako gani nga paryente nga naa sa New York, one time, ni-send og pictures nako sa gibahaan nga portion sa mga dalan nga iyang naagian. Imagine lang sa kadagko na sa drainage sizes nila nga bisan gani mga sakyanan pwede nga makaagi, yet, gibahaan gihapon sila.

MOGRABE PA

Sa umaabot nga katuigan, matod sa mga scientist, kon ang global warming di na masanta, ang epekto niini mograbe pa. Sa ato pa, extreme ang kainit ug ulan.

Busa ang pagbaha mamahimo nang normal. Mamahimo nang naandan ang lunop sa mga dapit nga kanhi di unta bahaanan.

Nagdaku ko sa area sa Banilad-Talamban-Bacayan-Pit-os. Busa nasayod ko asa nga mga karsada ang dali nga bahaan. Kaniadto, ang karsada atubangan sa USC-TC sa Nasipit naandan na alang namo nga bahaan.

Apan karon, duna nay mga dalan sa Banilad ug Kasambagan nga taga hawak ang giladmon sa tubig.

Ang numero uno nga hinungdan sa global warming mao ang fossil fuel burning, apil na dinhi sa atoa ang paggamit og motorized nga sakyanan.

Dako diay kita og contribution sa pag-protect sa environment kon di kita manggamit og motorized nga mga sakyanan. Dinhi sa Sugbo, ang nag-unang naggamit og fossil fuel.

Kaanindot unta kon ang matag usa nato mo-limit sa paggamit og motorized nga sakyanan pinaagi sa paggamit og pedal-powered nga behikulo.

Ang akong gipasabot mao ang biseklita. Yano kaayo nga sakyanan apan proven na nga makadala nimo bisan asa ka, basta makaya sa tuhod.