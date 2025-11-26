Vallena: Biyaheng Masbate

MASBATE CITY- Mibakasyon mi sa akong asawa sa dapit nga natawhan sa akong amahan aron pangduawon ang akong mga uyoan, iyaan, ug mga ig-agaw nga sa dugay nang panahon wa na namo igkita. Mga usa ka semana na kami diri.
Ning-abot mi niadtong Nobiyembre 18 sa pantalan sa Lungsod sa Mobo diin gisugat mi sa manghod sa akong papa nga si tiyo Nido Vallena, usa ka government official. Lahi kaniadto, lapad ug maayo na ang kadalanan, gawas lang sa pipila nga gitrabaho kay gikinahanglan nang ayuhon.
Layo ra kaayo ang mga kalsada sa Sugbo sa kadalanan sa Masbate nga among naagian. Kasagaran nindot ang pagkatrabaho kay di mag-untol-untol ang mga sakyanan nga magdagan. Di pareho sa ubang mga national highway sa Sugbo nga sama og nagsakay ka og kabayo kay magsige og untol ang gisakyan.
Sa pagkasunod adlaw, gidala dayon mi ni tiyo Nido sa Lungsod sa Balud, diin among naagian ang maanindot kaayong mga talan-awon nga makita mo lang sa Lalawigan sa Bukidnon.
Bisan ang among anak nga si Marylove nga gipadad-an og hulagway sa iyang inahan, nakaingon nga sama og Bukidnon ang mga talan-awon. Ang among anak nakaduaw na sa Bukidnon.
Kaanindot tan-awon sa lapad nga mga umahan ug ranso, diin naa ang daghang mga baka ug kabayo nga nanibsib sa kasagbutan. Sa Lungsod sa Milgros kini namo nakita.
BIKING
Sa usa sa among mga lakaw kuyog ang akong ig-agaw nga si Karen ug akong mga iyaan nga sila si Yolanda ug Luisa (inahan ni Karen), among nasundan ang pipila ka mga mountain biker. Matod ni Karen nga ang biking community aktibo sa ilang lungsod.
Natural, kinsa may di ganahan mosikad sa Balud taliwa sa kaanindot sa mga dapit sa lungsod? Maanindot ang mga talan-awon daplin sa mga baybayon, kaumahan ug kabukiran. Matintal ka gyud sa pagsud-ong sa ginama sa Diyos.
Duna silay kabukiran nga imong malantaw ang lapad nga kaumahan. Naa say mga bungtod nga naglagbas ang kalsada nga nag-umbaw sa kadagatan. Maanindot sud-ungon ang pagsawop sa adlaw, sama sa among nalantaw sa beach resort nga among gipuy-an sulod sa pipila ka mga adlaw.
Mga talan-awon nga talagsaon ra namong makita sa among gipuy-an sa Dakbayan sa Sugbo. Di lang mga talan-awon, apil na ang kahilom sa mga dapit kay di sama kadaghan ang mga sakyanan sa kadalanan. Sa resort nga among gipuy-an, hilom ang palibot kay pipila lang ang mga bisita.
Makalimot ka sa imong mga problema kay mopuli ang kalinaw sa huna-huna tungod sa talagsaong kaanindot sa palibot.