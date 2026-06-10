Vallena: Coastal highway di maoy sulbad

Dunay giduso nga plano alang sa coastal highway nga manukad sa tumoy sa Northern Cebu, sa Daanbantayan, padulong sa southern Cebu, sa Santander. Gilauman kini nga mosulbad sa suliran sa trapiko kay ang mga sakyanan di na mangagi sa mga kinapusoran sa kalungsoran ug siyudad.
Usa ka feasibility study ang pagahimuon alang niini. Of course, bilyunes ka pesos ang gastuhon alang niini. Di sab ni sugdan ugma ug mahuman pagkasunod adlaw. Daghan pang katuigan ang molabay, kana kon madayon. Posibleng madayon, mahimo sab nga dili. Depende ra sa liderato. Nasayod na man ta niini.
Kon madayon man, ang pagbukas ba sa coastal highway maoy mosulbad sa problema sa trapiko? Usa lang kini sa mga solusyon sa problema sa atong kadalanan. Ang laing solusyon mao ang epektibo nga mass transport, kombinasyon sa Bus Rapid Transit (BRT), monorail ug light, rail nga magkonektar sa mga lokalidad sa Metro Cebu.
Ang pagbukas og lapad nga mga dalan magdasig og samot sa publiko sa pagpalit og mga sakyanan, labina kon moharuhay na ang kinabuhi sa kinabag-an. Mao kini ang leksyon nga nakat-unan sa adunahang mga nasod sa kasadpan.
Pinaagi sa epektibong mass transport, diin mas dali ug paspas ang biyahe, gipaabot nga mominos ang pribadong mga sakyanan sa kadalanan. Kinsa may ganahan modala og sakyanan kon dunay mas maspas, mas sayon nga biyahe pinaagi sa mass transport?
EHEMPLO
Niadtong 2015, nahitabo ang Golden Week gridlock, sa China, diin ang mga motorista nangatanggong sa expressway nga dunay 50 ka lanes. Niadtong higayona, nagdungan sa pagpanguli ang minilyon ka mga Chinese padulong sa Beijing aron magsaulog sa National Day. Nilanat og 21 ka oras una nabadbad ang gridlock.
Dinhi sa atoa, basta dunay mga aksidente o maaberiya nga sakyanan o rush hour, ang trapiko mohunong, o di man gani, kusog pa ang paglakaw sa bao. Ang paglatas sa 500-metrong katas-on sa dalan molanat og 30 minutos. Mas maayo pang maglakaw.
Gawas sa maayo nga mass transport, ang labing minos duha ka metro nga gilapdon sa sidewalk ug bike lanes mosamot pa sa pagpaminos sa mga sakyanan sa kadalanan. Ang lapad nga sidewalk, labina kon dunay portion nga covered, magdasig sa publiko sa paglakaw.
Ang protected, exclusive bike lanes magdasig sab sa publiko sa pagbiseklita padulong sa trabahoan ug pagpauli. Di ka makuyawan nga dunay mobangga kanimo nga sakyanan samtang nagtindak.
Kini nga mga imprastraktura seguradong mosulbad sa problema sa trapiko. Apan duna bay political will ang atong kadagkuan sa paghimo niini?