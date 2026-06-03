Vallena: Dasig sa pagsikad

Mokabat sa 6.6 milyunes ka mga panimalay sa Pilipinas ang dunay labing minos usa ka biseklita kon 24 porsiyento sa kabalayan. Labing minos 10 milyunes sab ka mga panimalay ang mobiseklita kon usa matag tulo ka mga pamilya kon iapil ang mga nanghuwam lang.
Sa mobiseklita, 56 porsiyento kanila ang nagdaginot sa ilang plete. Saksi ko nga daghan ang manikad gihapon gikan sa ilang balay padulong sa trabahoan ug pagpauli. Duna say pipila nga naggamit sa biseklita aron mosuroy, mangompra.
Kini unta gitan-aw sa atong policymakers ug magbabalaod aron mahimuan og polisiya ug balaod aron mapalig-on ang sector sa mga naggamit og biseklita. Sa nasod nga kanunay maigo og katalagman, gikan sa mga bagyo ngadto sa mga linog, ang biseklita gamit kaayo.
Niadto lang super typhoon Odette sa 2021, usa ka buwan kapin nga nalukapa ang suplay sa kuryente dinhi sa Sugbo. Daghang gasoline stations ang wa nakaserbisyo. Mga sakyanan maglinya kon dunay gas station nga nagbukas. Ingon niini kapait matag adlaw human sa kusog nga bagyo nga moigo sa nasod.
Way suplay sa kuryente. Nihit sab ang suplay sa fuel. Unsay dali kaayong magamit? Biseklita, ang pedal-powered nga sakyanan nga nahimugso 209 na ka mga tuig ang nakalabay. Maayo kaayo unta kon ang matag balay naa niini.
Ang bicycling himuon sab unta nga tipik sa physical education sa kabataan sa elementarya. Di kini lisod itudlo kon duna lang kini suporta gikan sa kagamhanan pinaagi sa pagpanday og balaudnon ug pagpalambo og polisiya.
GIHIMO SA JAPAN
Dunay mga dapit sa Japan nga gipangtudloan ang kabataan sa elementarya sa bicycling. Kadaghanan hinuon sa mga tunghaan nagtudlo niini isip tipik sa road safety classes. Ang mga tunghaan ug kapulisan regular nga nagtudlo og road safety sa kabataan.
Sa mga tinun-an sa high school, daghan kanila ang magbiseklita sa tunghaan. Gitudloan sila og rider responsibility ug ang kanunay nga pagsul-ob og helmet.
Kon ang pagsikad gitudlo ug gihimong tipik sa kabataan sa nasod nga adunahan, nganong di man kini himuon dinhi sa Pilipinas, labina sa mga dapit nga hilit, nihit og kasakyan? Gawas nga nihit og kasakyan, mahal pa ang litro sa gasolina.
Dako na kaayo kini og tabang sa mga pamilyang kabos kon ang nasudnong kagamhanan, tinambayayungan sa mga local government unit, mag-apudapod og biseklita sa kabos nga mga pamilya, labina sa hilit nga mga dapit. Ang budget alang sa plete sa mga habalhabal, mahiadto kini sa ubang mga gastuhanan.
Dako sab kaayo og bentaha kon ang atong kabataan, tudloan sa paghigugma sa biseklita.