Vallena: Defensive driving ang yawe

Maghilak ang adlaw kon wa koy makitang video posts sa akong mga higala kalabot sa mga aksidente sa motorsiklo. Tagsa ra sab ang semana nga way patay sa aksidente sa motorsiklo, self accident man o naigo o gikabangga sa laing sakyanan.
Usa ra gyuy hinungdan aning tanan: kakuwang sa defensive driving.
Inay mag-amping sa pagpadagan kon naa sa kalsada nga daghang mga sakyanan ang gikauban sa pagsubay, mobalhot na hinuon og maayo, way panagana nga basin makaigo o maigo sa laing sakyanan.
Inay mo-straight sa pagpadagan agi og respeto sa ubang mga driver, maglikoliko, mag-waive-waive sa dalan, way panagana nga makaigo ug maigo. Kon dunay sakyanan sa unahan nga mosinyas nga moliko sa tuo o wala, inay mopahinay, mopabulhot na hinuon. Mobusina pa gyud nga sama og tag-iya sa dalan.
Inay mopahinay ug mobusina sa mga eskina, labina sa blind curves, mopabulhot na hinuon sa pagpadagan, way pagpanagana nga naay laing sakyanan nga moliko. Sama ni niadtong nagmotorsiklo nga nilupad ibabaw sa usa ka SUV kay kusog kaayong nakapadagan ang drayber bisan crossing sa Don Pedro Cui ug P. del Rosario Sts.
Milupad siya ibabaw sa atop sa SUV nga pawala sa P. del Rosario padulong sa Don Pedro Cui samtang siya nagsubay sa P. del Rosario. “Milupad” siya ibabaw sa atop ug didto na punita luwak sa pikas side sa SUV.
Kon naa pa siyay defensive driving mindset, mopahinay unta siya sa pagpadagan bisan wa pay nisinyas nga sakyanan nga moliko nga makababag sa agianan. Panagan ba kay duna bayay ubang drivers nga uwahi nang mosinyas. Batasanon ni matag eskina ug crossing.
LEKSYON
Kon dunay eskina, mopahinay. Dili mopadagan ug molusot taliwa sa duha ka mga sakyanan, awto man, bus o dagkong mga trak. Kay kon moliso sa manobela ang drayber bisan asa sa duha, dunay kalagmitan nga masabod ka. Unya’g kalamba, posibleng maigo. Mao nang dunay ubang nagmotorsiklo nga naligsan.
Laing di maayo sa pagpakusog sa pagpadagan mao ang di kaayo klaro nimo nga pagkakita sa imong peripherals, kanang naa sa mga kilid sa imong panan-aw. Ang imo rang bantayan og maayo mao ang straight line kay nagbantay ka og maayo tungod kay kusog ang imong pagpadagan.
Nahibawo ka ba nga usa ni sa mga hinungdan sa mga aksidente? Kay ang mga drayber wa dayon nakakita sa tawo nga nilabang. Mao ni ang rason kon nganong dunay mga drayber sa motorsiklo nga wa nipahinay sa pagpadagan bisan dunay nilabang kay hayan wa dayon siya nakabantay.
Wa dayon siya nakabantay sa tawo nga nilabang sa dalan kay apektado ang iyang peripheral vision tungod sa kakusog sa pagpadagan. Busa kon dunay naghaguros nga motorsiklo ug ikaw pedestrian, ayaw una paglabang.
EXPERIENCE
I am talking from experience. Sa 10 ka tuig nakong drive og motorsiklo, duna koy mga kasinatian sa diriyot maaksidente kay wa dayon ko nakakita sa tawo o iro nga milabang sa dalan. Wa dayon ko nakakita kay kusog ang akong pagpadagan, nagbantay sa unahan, wa kaayo sa duha ka mga kilid sa dalan.
Magtan-aw man gud ka og maayo sa dalan kon wa bay object nga nagbabag o lawom nga libaong aron di ma-shoot niini. Mao ni ang naa sa imong hunahuna. Whereas, kon magpahinay, imong mabantayan unsay naa sa duha ka mga kilid.
Duna pay higayon sa pagpahinay o kaha sa paglihay.
Daghan sa mga sakyanan sa highway ang nangaaksidente tungod kay ang nagsunod nga drayber wa naka-brake dayon tungod sa kakusog sa iyang dagan ug gintang tali sa duha ka mga sakyanan.
Kining tanan malikayan o maminusan unta kon ang matag driver nagtamod sa defensive driving.