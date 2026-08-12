Vallena: Di kita puthaw

Kon mopatuman ka og mga kausaban kon naa ka sa kagamhanan, kasagaran daghan ang mosupak. Maputos ka sa mga pagsaway. Sama sa blue lane nga gipatuman sa Cebu City Transportation Office (CCTO). Ang gidakdakan gilayon mao ang pangulo sa buhatan, Raquel Arce.
Angay mahibaw-an sa kadaghanan nga bisan tuod siya ang pangulo, wala magagikan kaniya ang ideya sa blue lane. Naa may traffic board nga nagtan-aw sa kinatibuk-an sa kahimtang sa trapiko sa siyudad. Sila ang magtuki sa plano ug polisiya. Si Arce ug iyang mga ginsakpan ang mopatuman.
Grabe na kaayo ang kahimtang sa trapiko sa Gov. M. Cuenco Avenue (BanTal). Sulod na sa duha ka mga semana nga ang akong biyahe kada buntag tagduha na ka mga oras. Labing sayo na.
Ang blue lane wa nagsulbad sa trapiko, apan nakapaminos kini og maayo sa mga drayber nga mo-counterflow. Apan nabalhin sab ang among bantayanan, gikan sa wala, ngadto na sa tuo.
Wala hinuon nagsulbad sa kahuot sa trapiko ang blue lane, apan naghimo kini sa dalan nga mas luwas gikan sa mga aksidente kay talagsa na ang mo-counterflow.
Apan alang kanako, sa pagsulbad sa counterflowing, gikinahanglan nga ipatuman ang balaod di lang diha sa BanTal, apil na sa dagkong mga dalan sa dakbayan. Di blue lane ang sulbad, ang lapad ug consistent nga pagpatuman sa balaod sa trapiko.
Maayo unta kon dunay traffic accident data ang CCTO aron maggiya kanila sa pagpatuman og mga polisiya sa pagsulbad ug maminusan ang mga aksidente sa atong kadalanan.
MALIKAYAN UNTA
Naguol kaayo ko isip ginikanan sa kamatayon sa 25-anyos nga call center worker. Nagkaig-anay sila sa taxi sa junction sa Osmeña Boulevard samtang nagmaneho siya sa iyang scooter. Namatay diha-diha ang biktima.
Naguol ko kay gawas nga namatyan ang ginikanan og anak, ang biktima mao ang gibasol sa mga netizen sa aksidente. Di sab makabasol ang pamilya kay daghan ang nakakita sa video sa kakusog sa pagpadagan sa biktima sa iyang gimaneho.
Malikayan unta ang ingon ani nga aksidente kon naa kanunay ang defensive driving. Ang mao nga eskina kuyaw kaayo kay matag agi nako diha, gabii ug adlawan, magmatngon ko. Magpahinay ko sa pagpadagan, mohunong, motan-aw sa atubangan ug kilid.
Kon ingon niini kanunay ang atong buhaton, dako ang kahigayunan nga malikayan ang aksidente sa dalan. Okay ra nang medyo kusog ang atong dagan, basta luwas ang atong palibot gikan sa ubang mga sakyanan.
Kanunay natong hinumdoman basta kita magmotorsiklo, ang atong lawas di puthaw.