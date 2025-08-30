Vallena: Dinaliang pagsulbad

Lisod sulbaron ang kahimtang sa trapiko sa Gov. M Cuenco (Bantal Road) kay sa mathematical problem. Tanang mga solusyon gipangbuhat na, apan epektibo lang sa makadiyot, mobalik na sab ang.problema.
Niadto lang Biyernes sa hapon, usa ug tunga sa oras ang kadugayon sa among paglatas gikan sa University of San Carlos — Technological Center padung sa Country Mall. Kon amo pa to nga gilakaw, tingali nakabalik na mi og katulo ka higayon. Di lang kay kami ang nakasinati sa mao nga problema, daghan mi. Alas 7 na gud sa gabii mi niabot sa among giadto nga cafe bisan kon alas 4 sa hapon mi nanggikan sa balay. Paglapas na namo sa mall didto na ang medyo luag nga bahin sa trapiko.
Nahinumdom ko sa joke nga dunay amahan, kinsang anak gipanguyaban. Gisultihan niya ang lalaki nga okay ra manguyab sa iyang anak basta makasulbad siya sa problema sa trapiko sa Banilad-Talamban road. Wa na nibalik ang lalaki. Gipaagi na lang og komedya ang problema kay pila na ka mga administrasyon ang nangagi, ang problema nagpabilin, sama og sakit nga laygay nga bisan unsa na lay tambal, wa gihapoy alibyo.
Bitaw dugay na gyud na nga problema nga wa masulbad. Moluag lang na kon tig long weekend, diin daghan ang mamakasyon sa probinsya.
VOLUME
Kaniadtong mga tulo ka dekada na ang nakalabay, di pa grabe ang problema sa trapiko sa Bantal. Di pa man gud daghan ang subdivisions nga gipang-develop sa Talamban ug sa palibot ug silingan niini nga mga barangay. Nag-anam kadaghan ang mga subdivision, ningsulbong ang pupolasyon ingon man ang kadaghanon sa mga sakyanan.
Misulbong ang kadaghanon sa mga sakyanan, ang mga kalsada dugay nang wa mapalapdi. Ang usa sa mga sulbad mao ang pagtukod sa tulo ka flyovers sa Banilad, Tesda ug Ayala. Temporaryong naalibyuhan ang suliran, apan sa ngadto ngadto, naghuot ra sab ang mga sakyanan. Naapsan ang development sa volume sa mga sakyanan.
Tungod sa problema sa trapiko, nanaghan og maayo ang mga motorsiklo sa atong kadalanan. Duna koy nailhan nga dagkong mga negusyante nga migamit na sab og motorsiklo instead nga magsalig sa ilang four-wheeled nga mga sakyanan. Mas paspas, dali ra silang maabot.
Busa ang pagpanaghan sa mga motorsiklo sa kadalanan di pa ni mao, mosanay pa gyud ni. Kay nagkagrabe ang problema, bisan mga mororsiklo mangatanggong na sa kahuot sa trapiko.
SAKTO SI PEPITO
Alang kang Cebu City Councilor Winston Pepito nga nagkinahanglan og dinalian kaayo nga solusyon ang problema. Gikinahanglan nga tutokan ang pagsulbad niini kay dako na kaayo kini og danyos sa ekonomiya ug panginabuhi sa kadaghanan sa pupulasyon.
Apan lisod ang solusyon kon way partisipasyon sa katawhan, sama sa pagsakripisyo lang una. Sama sa pagpatuman na sa Bus Rapid Transit (BRT) nga nakamugna og kahuot sa trapiko dihang gisugdan na pagtrabaho apan sa ngadto ngadto, na okay ra ang dagan sa trapiko. Ni-adjust ang publiko.
Sakto sab si Engr. Nigel Paul Villarete, hunahunaon ang mayoriya sa mga sumasakay sa pagpatuman ning major project sa siyudad. Kay if mahuman na ang proyekto, gilauman kining makatibhang sa problema sa trapiko.
Kinsa may ganahan magdala og sakyanan tuod kon matanggong ka sa dalan? Di ka ganahan mosakay sa bus nga mas paspas ang biyahe itandi sa mga motorsiklo? Wa gud silay kaengkwentro sa dalan? Paspas ang pag–adto sa point A to B.
Mao ra ni ang usa sa mga solusyon nga partly makasulbad sa nagkagrabeng kahimtang sa trapiko.
Apan gikinahanglan ang pasiunang sakripisyo samtang gitukod pa ang imprastraktura. Kay kon mahuman na, bisan ang mga nanag-iya og sakyanan ganahan nang mosakay kay hamugaway, mas dali ang biyahe.
Mopaminos kini sa kadaghanon sa mga sakyanan sa kadalanan sa mga rota nga agianan niini. Hinaut pa.