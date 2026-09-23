Vallena: Duol apan layo

Maorag mobalik ta pagkabata. Magpainit, magpaulan. Maglapoklapok. Motampisaw sa sapa. Mao ni ang mahitabo kon mosikad ka. Ingon sa mobalik ka sa pagkabata.
Apan mao na ang nakaanindot, makalingaw. Di mag-istorya sa problema kay naka-focus sa destinasyon, sa mga agianan. Kon nag-target og oras, mao na ang kanunay naa sa hunahuna.
Lahi nga kalipay ang bation. Lisod i-describe. Kada abot sa tumoy sa bukid usa na ka achievement. Bisan ang pag-abot sa patag lain sab nga achievement. Kay kon di lalim ang tungas, ang dulhog challenging sab kon technical ang agianan.
Gawas sa kalipay, ang berde nga mga agianan, malantaw nga kabukiran, mga talan-awon nga stress reliever. Ang wa nato mahibaw-i, matod sa mga pagtuon, ang atong lawas nindot og response sa baho sa kakahoyan. Mopalig-on sa immune system.
Ang pagsikad usa sab ka matang sa exercise. Di lang angay nga palab-anan. Alang nako, ang kapin sa usa ka oras nga sikad igo na kaayo alang sa maayong panglawas ug mental health.
NADISKOBREHAN
Sa akong pagsige og sikad, daghan ko og nadiskobrehan nga mga lugar. Duol ra sa among dapit. Apan wa ko nakakita kay tungason, bukid. Kon wa ko nag-mountain bike, wa nako naabot, nasud-ong.
Wa ko nakaagi og Manipis road. Wa ko nakatungas sa kabukiran sa Mandaue, Liloan ug Compostela. Apan sa biseklita, ako ning naabot. Ako gud nga nadiskobrehan nga mas barato ang softdrinks sa ubang kabukiran.
Akong nasud-ong ang Dakbayan sa Lapu-Lapu, Mandaue ug Cebu City gikan sa kabukiran. Tungod ni sa akong gana sa pagsikad. Alas 5:30 sa buntag nagtungas na ko sa bukid. Excited gud.
Kinsa may di ma-excited makakita og bag-ong lugar? Mga lugar nga bisan lagi naa lang sa duol, wa nako mabisita sukad sa bata pa ko. Apan tungod sa pagsikad, akong naabot. Di tuod yano ang pagtungas, pagdulhog, apan akong naabot.
Estorya lang kaniadto akong nadungog. Apan tungod sa mountain biking, akong naduaw, nakita. Di na lang kutob sa mga estorya. Imagine taga Cebu ko. Apan wa ko nakaabot sa mga lugar nga duol. Naabot na ko sa lainlaing suok sa Pilipinas, apan sa mga dapit nga duol sa amoa, wala.
Duol, apan layo. Tungod kay wa man koy masakyan sa pag-adto. Dihang nag-mountain bike ko, nagkaanam og taas ang endurance, akong naabot, nasuroy. Mao na ang nakaanindot sa mountain biking.