Vallena: Epekto sa mental health sa trapiko

Matag tuig nagsaka ang gidaghanon sa narehistro’ng mga sakyanan nga pribado sa nasod, wa pay labot niini ang pampubliko. Sa 2022, mokabat og 1.27 milyunes ang narehistro samtang sa 2023, gikan sa Enero ngadto sa Septiyembre, naa sa 1.3 milyunes.

Di ikahibulong nga grabe ang kahimtang sa trapiko sa urban centers, labina sa rush hours diin magdungan ang mga sakyanan sa pagsubay sa kadalanan.

Matod sa mga eksperto, ang pagbukas og lapad nga mga karsada, pagtukod og mga skyway di maoy tubag ug sulbad sa nagkagrabe nga kahimtang sa trapiko. Hinunoa, sama kini sa nagdasig sa katawhan sa pagpalit og mga sakyanan. Ang epektibo nga mass transport mao ang solusyon, ingon man pagdasig sa mga tawo sa paggamit sa biseklita sama sa ubang mga nasod.

Unya, unsaon man nga bisan usa ray maarang sa garahian, mopalit og duha ka mga sakyanan hinungdan nga adto na sa atubangan sa gate sa silingan ibutang o i-park. Daghan na ang nag-away niini, labina sa mga nagpuyo sa subdivision nga apeke ang pagkatukod sa mga unit ingon man ang karsada.

Ang kahimtang sa trapiko, ma­tod sa mga pagtuon, naka­mugna og stress sa publiko, labina sa mga motorista hinungdan nga naandan na ang mga kaso sa road rage. Saputon ka nang daan padulong sa trabahoan hinungdan nga imo ning madala sulod sa trabahoan.

Kinsa bay ganahan nga mokabat og duha ka oras ang biyahe nga unta makuha lang og 45 minutos? Di ka sab ganahan kon kasab-an ka sa imong supervisor kay kanunay kang ma late sa trabaho. Lain na sab nga maka-stress nga sitwasyon.

EPEKTO SA PANGUTOK

Matod sa psychologs.com, ang pag-commute og sobra sa usa ka oras padulong ug pag-uli magmugna og depression."More time commuting leads to psychological distress and impairment in mental health conditions,” matod sa website base sa mga pagtuon.

Karon, gamay lang nga bikil sa karsada, magsiningkahay na. Kapila na man nag-viral ang mga video sa road rage? Pipila niini nisangko pa sa pagpatay. Duna diay epekto sa mental health sa publiko ang naghuot nga mga sakyanan.

Bisan gani magbiseklita ka ma-stress ka sa mga drayber nga grabe ka abusado, mapasagaron sa pagmaneho, labina sa mga nagmotorsiklo nga ingon sa gusto nga magpakamatay. Grabe makapadagan ug di managana sa pag-counterflow sa karsada sugat sa mga sakyanan.

Unya ang nakasugat nga naa nagsubay sa iyang husto nga lane mao pay pakasad-on prisuhon ug pabayron sa ospital kon madisgrasya ug kon mamatay pa.

Di lang diay kahasol ug ka­daut sa negusyo ang mugna sa trapiko, apil na diay ang kahimtang sa pangutok sa tawo. Usahay makaingon kang di madala og exercise ang mental stress mugna sa traffic situation.

DISGRASYA

Hayan usa sa mga hinungdan sa grabe nga kahimtang sa trapiko mao ang nagkadaghan nga mga disgrasya sa karsada. Kana gung stressed ka na, usahay di ka na makapaminsar og tarong, init na ang imong ulo. Magpatuyang ka na lang sa pagpadagan.

Hayan mao ni ang rason nga daghan sa nagmotorsiklo nga nagdali, nangaanad sa pag-counterflow nga maoy sagad hinungdan sa grabe nga mga aksidente. Di na makatarong sa paghunahuna sa karisgo sa iyang gibuhat nga pagsugat sa mga sakyanan sa pikas lane. Mangasuko pa kon badlungon.

Samot na gyud kay di lang kay ang kahasol ug kakuyaw sa pagbiyahe luwan sa motorsiklo, ang kainit sab o ulan mao ang kanunay nga giantos sa two-wheel drivers. Di lalim ang magmaneho og motorsiklo matag adlaw kay uwan-init ang kanunay nga giatubang sa karsada.

Apan bisan tuod malisod ang pagbiyahe, di kini rason nga usahay sama sa maghuramentado ka sa pagmaneho.

Kutob sa mahimo, patas-an ang pasensya, magsinabtanay sa karsada. Ang importante buhi pa unya ig uli.