Vallena: Exclusive bike lanes

Sa malambuon nga mga nasod, ang cycling gihimo nang kabahin sa ilang urban planning ug development. Sa Europe, ang Netherlands, Denmark ug Sweden naila kaayo nga mga ehemplo sa cycling nga hingpit nga gihimong tipik sa urban design ug giapil pag-umol ang polisiya.
Ilang giila ang paghimo og imprastraktura sa cycling nga mahinungdanon alang sa livability ug kamalungtaron sa lugar. Makaayo pa kini sa panglawas sa katawhan ug nakapaluag sa trapiko. Luag ang mga dalan, maayo ang mobility. Malambuon usab kaayo ang ilang mga ekonomiya.
Grabe ra ba ang epekto sa suliran sa trapiko sa ekonomiya kay bilyunes pesos ang mawala kada adlaw base sa man-hour. Ang man-hour mao ang mahimong trabaho sa usa ka tawo sulod sa usa ka oras. Lost productivity mosangko sa pagkaalkanse.
Dinhi sa Cebu mao ni ang nakaplagan sa pagtuon sa Japan daghang katuigan na ang nakalabay. Apan hangtod karon way gihimo ang kagamhanan aron pagsulbad sa huot nga trapiko dinhi sa Sugbo.
Kon mapaluag ang trapiko pinaagi sa biseklita, ang gasto sa paghimo og mga imprastraktura nga magsuporta sa exclusivity niini sa kadalanan mabawi kay mawagtang na man ang mga alkanse sa man-hour mugna sa kalangay sa biyahe tungod sa trapiko.
Tinuod, taliwa sa pandemic namutang ang kagamhanan og mga bike lane, apil na dinhi sa Sugbo, apan nausik kay di man ekslusibo ang paggamit ug wa say suporta sa labing batakan nga sanga sa kagamhanan—ang barangay.
Di intawon maato sa pagbantay sa bike patrol personnel ang tanang bike lanes sa Cebu City samtang wa nagpakabana ang ubang local government units (LGU) dinhi sa Metro Cebu sa pagsustenir sa kampanya sa paggamit sa bike lanes.
SOLUSYON
Ako ug ang akong mga kauban sa biking community, ingon man ang mga advocate sa mobility ug sustainability dinhi sa Metro Cebu, nagduso sa exclusive ug protective bike lanes aron pag-promote sa biking culture.
Hangtod nga way protective bike lanes nga uniform ang pagkagama dinhi sa Metro Cebu, di gyud madasig ang publiko sa paggamit sa biseklita. Kinsa may ganahan mosikad kon mapuno ka sa kahadlok nga magsubay sa kadalanan tungod sa mga sakyanan nga mosakdap?
Suwayi og sikad sa atoang kadalanan, di ba mokitbi ang imong atay samtang makig-ilugay ka sa mga sakyanan, labina sa mga motorsiklo, sa space sa kalsada. Hangtod nga way exclusive bike lanes, di molambo ang bike culture dinhi sa nasod.
Wa man gyuy lain nga makadasig sa mga tawo sa pagsikad, ang exclusive bike lane ra gyud ug laing support infrastructure sa pribadong mga establisemento.