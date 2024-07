Vallena: Folding bike sa pagsuroysuroy

Daghan nato ganahan molaag, modiskobre og lugar apan mayoriya sab di maka afford og sakyanan kay mahal ang motor ug four-wheeled nga mga sakyanan. Makapalit ka lang og motorsiklo kon mang-loan ka aron ibayad sa downpayment o mopalit ka og second hand.

Apan sa biseklita wa kinahanglana nga mangutang ka pa kon laag lang ang imong gusto, pagdiskobre og mga lugar ug kan-anan uban sa mga higala.

Kon ganahan ka og laag nga naa lang sa patag, nganong mopalit ka pa man og mountain bike nga naa may mga surplus nga folding bike. Sa gamay nga gasto sa upgrade, mas kusog pa nang modagan kay sa MTB.

I am talking from experience although ang akong mga folding bike kaniadto pulos to Dahon ang brand.

Medyo mahal ang Dahon nga surplus kay branded apan wa na ni kinahanglana kon di ka hilig og porma. Just for the sake nga makalaag ka aron magtangtang sa stress.

Asa ra man unya na kon duna ka nay matigom, makapangita ka og second hand nga MTB, road o fat bike. Ang importante makasuroy ka ug sa hinayhinay, maka develop og strength ug conditioning alang sa endurance. Ang folding bike maayo kaayo sa beginnner. Talking about experience na sab.

MGA LUGAR

Wa kinahanglana nga motu­ngas ka og kabukiran aron ka malingaw.

Daghan na kaayo nga mga dapit sa Cebu City, Mandaue ug Talisay nga masuroyan kon kaon ug kape ang hisgutan. And ang folding bike haom kaayo sa pagsuroysuroy sa urban centers kay mahimo rang imong i-fold, mananghid ka nga isulod nimo ug ibutang sa daplin nga di makasagabal sa uban nga mga kustomer.

Kaniadto, akong dala akong asawa ug mga anak manuroy nga magbiseklita. Anha mi usahay sa IT Park magtambay, magkape ug mangaon.

Kon kapuyon na, para og taxi, i fold ang biseklita, gibutang sa likod nga compartment.

Wa kinahanglana nga mopalit ka og mahalon nga biseklita aron ka malingaw. Ug way makalupig sa surplus nga folding sa kalig-on ug makadaginot ka sa kwarta sa pagpalit niini.

Ang importante makasuroy ka nga mag-exercise. Suwayi ra gud. It’s the cheapest way to enjoy pedaling.