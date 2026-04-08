Vallena: Gasolina ug biseklita

Hapit kada adlaw, mohagtik ang board sa presyo sa mga gasoline station, timaan nga sige na usab og saka ang presyo sa lana. Ang uban mag-amping sa pagpataas aron di kaayo mabug-atan ang mga motorista, apan bisan pa niini, grabe gihapon ang epekto: karon, ang budget sa pagpatubil og full tank halos doble na kon itandi sa miaging mga tuig.
Nahinumdom ko sa akong kauban nga tag-iya og NMAX nga pareho sa akong modelo.
Kaniadto, dihang nisaka ang gasolina sa pagtapos sa pandemic, motubil siya og P350 sa full tank.
Karon? Mogasto na siya og P675 hangtod P750, depende kon pila ang nahabilin sa iyang tangke.
Kami gani kaniadto, P800 ang full tank sa among sakyanan, hapit mousa ka semana ang konsumo basta di maggamit og aircon.
Ang akong higala nga si Jun Tagalog, gikan sa dyLA ug Associated Labor Unions, nireklamo sa social media: kapin na sa P5,000 ang full tank sa iyang SUV.
BISEKLITA
Samtang padayon ang pagsaka sa presyo sa lana, nakabantay ko sa usa ka malinawon nga trend: daghan ang nanikad og biseklita.
Bisan tuod wa mausab ang plete, nisaka na ang batakang palaliton.
Ang usa ka putahe nga kaniadto tag P15, karon tag P20 na; ang pork chop nga tag P60, karon P70 na tungod sa pagsaka sa presyo sa matag kilo sa karne.
Ang mga tawo nanikad na lang og biseklita padulong sa trabaho, labi na kon duol ra ang ilang pinuy-anan.
Diri sila nagdaginot sa plete, apan ang pagkaon, ang fuel sa lawas, dili nila mahimo nga isakripisyo.
Bisan ang mga tag-iya sa bike shops nakabantay nga nisaka ang ilang sales.
Natural ra: kon di pa mausab ang presyo sa petrolyo, mosaka usab ang mga magbiseklita kay mas barato pa gihapon kumpara sa gasolina.
PANAWAGAN
Dili na kini panahon nga tan-awon lang nato ang biseklita ingon alternatibo; kini na ang panahon nga suportahan nato sila sa igong infrastructure. Kinahanglan ang:
Protected bike lanes
Bike racks ug bike stations
Lugar nga luwas gikan sa kawatan, elemento, ug klima.
Kon seryuso ta sa pagtabang sa katawhan ug sa kalikupan, ang biseklita dili lang transportasyon, mao kini ang lig-on nga tubag sa krisis sa gasolina ug panginabuhi.