Vallena: Gugma sa biseklita

Kon biker ka na sukad sa batan-on ka pa, bisan sa imong pangedaron, magpabilin gihapon ang imong gugma sa sakyanan nga duha ang mga ligid, modagan lang kon sikaran.
Sa bata pa ko ganahan na kaayo ko og biseklita. Apan nakapalit ra ko human namatay ang akong anak niadtong Septiyembre 2009. Niabot og 16 ang among mga biseklita. Unom ka mountain bikes ug 10 ka mga folding bike.
Apan kasagaran nangaguba na kay wa na magamit kay ang akong mga anak nanrabaho na. Wa nay time sa pagsikad. Nagpabilin nako ang usa ka folding bike ug upat ka mga MTB.
Igo na lang ko sa pagtan-aw bisan ang akong kasingkasing nagpitik lang gihapon alang sa biseklita. Sa pagkatinuod nanga-flat lang ang mga ligid niini. Wa sab nakadagan tungod sa ka-busy sa trabaho ug ubang commitments bisan Dominggo.
Naa pa ang gugma sa biseklita, apan ang panahon sa pagsikad maoy wala. Kontento lang ko karon sa paglakaw kanunay.
Kon girlfriend pa ning biseklita hayan gibuwagan na ko kay naay gugma, apan way panahon. Ang panahon naa sa asawa ug panginabuhi sa career sa broadcasting.
Apan nakadayeg kaayo ko sa akong kaubanan sa sikad kaniadto nga nagpadayon gihapon sa among passion. Kada Dominggo manikad, apan di na sa among mga tugkaran. Adto na sa mga dapit nga layo.
HARDCORE
Ang grupo nilang Ramon Villamor, Giovanni Tudtud, Philam Joseph Timagos ug uban pa, matawag nga hardcore. Ila na gyud nga tulumanon ang pagsikad kada weekend o kon holiday.
Bisan sa ilang mga trabaho ug kahagip-ot sa panahon, gahinan og taas nga oras ang pagsikad. Dunay mga adlaw nga moabot sila og bukiran sa Danao City, Carmen, Tuburan, Asturias, Minglanilla, Carcar, Naga City, Compostela ug uban pa.
Matawag silang hardcore kay di baya ni sila mga batan-on pa. Daghan kanila mga maguwang pa nako og edad. Naa pay mga senior citizen na nga ilang kuyog, apan ang gugma sa biseklita nagdilaab pa. Bisan sa katungason ug sa pangedaron sikad lang gihapon.
Daghan sa mga lugar nga layo na nga ilang naadto nga wa pa nako mataak sa biseklita. Gawas nga lisod kay mga subidahon kaayo, layo na. Lisod ang paghatag og taas nga panahon.
Kay hardcore sila nga manikaray, way layo ug duol alang kanila. Bisan sa kahagip-ot sa panahon, nangita sila og panahon. Silay klarong biking lovers.