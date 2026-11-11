Vallena: Gugma sa biseklita

Ang akong buntag sulod sa duha ka tuig, gikan sa 2010 ngadto sa 2012, akong gigahin sa pagsikad padulong sa Willy’s store sa Busay. Ang tindahan maoy tapukanan sa mga mountain ug road bikers.
Mangaon og saging, itlog ug sa Dominggo dunay bihon. Mohunong ang oras kay maghisgot na man parte sa biseklita.
Mga lugar nga adtoan ug laing mga abutanan alang sa long ride. Unsay bag-ong upgrade ug pila ang presyo. Mangmarites sab.
Human sa dul-an duha ka oras, manulhog na, apan di pa ko mouli. Moadto pa ko sa Aison Bikeshop, nga tipik sa Aison Surplus nga gitrabahoan sa akong higalang si Ronald sa wa pa siya niadto sa Middle East aron motrabaho.
Didto ko nakat-on kang Ronald parte sa mountain bike. Didto sab nako nahibaw-an nga dunay mga higala namo nga grabe sab mamunal og presyo sa parts sa bike.
Sa Aison sab nako nakaila si Manuel ‘Junki’ Miñoza, usa sa mga hardcore mountain biker nga akong nailhan, sakop sa Team Big Ring. Kon gugma sa biseklita, matupngan tingali apan di hilabwan ang iyang abilidad ug gugma sa pagsikad.
Usahay mag-inusara siyang mosikad ug kausa nga nagkaabot mi sa Aison, ako siyang gihatagan og tire patch. Matod niya dihang nagkita mi nga lig-on kaayo ang patch nga napalit sa akong asawa sa ROX sa Ayala. Wa mi magdahom nga mo-survive og duha ka buwan sa extreme riding kay nailhan siya sa ka extreme sa trail riding.
Usahay, kon magkasugat mi sa dalan samtang magsikad, wara-wara na lang sa kamot ang among buhaton pagtimbaya.
MIPANAW
Taudtaod na kong naundang sa pagsikad tungod kay na-busy sa mga gimbuhaton sa pagpanginabuhi. Wa na ko nasayod ug nakakita niya ug ako na lang nahibaw-an ang kalit niyang pagpanaw sa laing kalibotan gikan sa among common friend nga si Engr. Allan Loyao.
Apan at least, nipanaw siya nga nagbuhat sa iyang gihigugma kaayo nga mountain biking. Kon wa pa ang Facebook, hayan wa ko nasayod sa nahitabo kaniya. Nipanaw siya nga hayan malipayon.
Way makasabot namo unsa kadako sa kalipay kon magtungtong na mi sa among tagsa ka biseklita, kami ra sang hilig og biseklita.
Karon lang gyung mga panahona, gawas nga busy ko, usahay pangulbaan kong mosikad tungod sa kakuyaw na sa atong kadalanan. Gamay, apan daghan na ang mga sakyanan. Daghan pang drivers sa motorsiklo nga ireponsableng magpadagan.
Apan si bay Junki wa manumbaling niini. Nagpasulabi ang iyang gugma sa biseklita.