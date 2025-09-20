Vallena: Hasol pa na karon

Kon mag-agian ka sa Osmeña Blvd. kada adlaw, motorista man o commuting public, segurado kong nakasinati ka sa kahuot sa trapiko. Ang gibasol mao ang dry run sa phase 1 sa Cebu Bus Rapid Transit sulod sa tulo ka mga adlaw.
Ang pagkabara sa trapiko gipaabot na kon operation ang BRT. Bisan sa pagtukod pa lang gani nakamugna kini og kahuot sa trapiko. Niluag lang kini og balik human gipaagian sa mga sakyanan ang bus lanes.
Nasuta sa dry run nga mohinay ang dagan sa trapiko. Hapit gani mi natanggong dihang akong gihatod ang akong iyaan sa pier human naospital og pipila ka adlaw sa Mandaue City. Giagwanta nako ang pagsige og ubo samtang nag drive sa sakyanan nga gaaginod ug mohunong matag karon ug unya.
Taas ang lumbay sa mga sakyanan nga nag-ilog sa duha ka lanes. Akong naobserbahan nga mas daghang mga pribadong sakyanan itandi sa pampubliko. Mayoriya sa pribadong mga sakyanan duna lay usa o duha ang sakay. Kami upat sa among sakyanan. Di kaayo usik ang space namo kay upat man ming naa sa sulod. Usik kaayo ang space sa dalan kon usa o duha lang ang sakay sa four-wheeled nga sakyanan.
Mas efficient sa road utilization ang mga motorsiklo kay sa gamay nga space, duha ang nakagamit. Ang four-wheeled usik kaayo kay sa kadako sa space sa kalsada nga nagamit, usa o duha lang ang nag-ukopar sa space.
MAS EPEKTIBO
Sakto kaayo si Engr. Nigel Paul Villarete nga in the long run, mas makaayo ang BRT sa riding public kay duna na kini kasakyan nga mas paspas, hayahay ug mas daghan ang makagamit sa kalsada itandi sa pribadong four-wheeled nga mga sakyanan.
Sa ila gani nga dry run, ilang nasuta nga pipila lang ka minutos ang gidugayon sa biyahe gikan sa Fuente rotunda padulong sa Cebu South Bus Terminal. Tinuod gyud kay kaduol ra ana. Malakaw ra man gani unta na ang terminal gikan sa Fuente.
Duol ra tuod apan 30 minutos nang biyahion kon heavy traffic. If grabe, usa ka oras gyud.
Imagine sa space sa kalsada nga gikaon sa usa ka bus, pila ka buok mga pasahero ang nag-ukopar? Itandi kini sa pribadong mga sakyanan, dako og gikaon nga space, apan pipila lang ang nakagamit. So unsa mas maayo? Ang bus. Mas efficient ang BRT sa road utilization kay mas daghan ang nakapahimulos, mas hamugaway ang pagsakay ug pagbiyahe.
In the end, if tiggamit ka og sakyanan sa imong mga lakaw agi sa Talamban, Banilad ngadto sa uptown sa Cebu City, ganahan pa kaha nga magdala og sakyanan?
Kon estudyante o nagtrabaho ka sa University of San Carlos ug uban pang mga tunghaan niining mga dapita nga agian puhon sa BRT, gananan ka pang magdala og awto nga maungot sa kahuot sa trapiko o mag bus ka nga mas paspas, mas hamugaway ug di ka mahasol sa pagpangita og parking area? Alang nako, mag bus na lang ko.
TUMONG
Gipaabot nga mominos ang pribadong mga sakyanan sa dalan if fully implemented na ang BRT. Kay mas paspas ang travel time kay sa magdala ka og sakyanan. Ibilin na lang ang sakyanan sa balay. Magdala lang if ang biyahe di agian rota sa BRT ug layo.
Mao gyud kini ang ultimate goal sa mass transport, lessen the number of vehicles sa dalan. Gamay ang mga sakyanan, mas luag ang dagan sa trapiko.
Mas paspas na sab ang biyahe sa ordinaryong mga trabahante ug mga tinun-an kada adlaw. Sukad kaniadto magsinardinas intawon sila sa pagsakay during rush hours. Karon gipaabot nga di na kini mahitabo kon matuman ang target nga gidaghanon sa mga bus nga itugbang sa gidaghanon sa mga pasahero kada adlaw.
Hasol ang pagtukod sa BRT, apan kon mahuman na, wa say ikatugbang ang kahamugaway sa pagsakay sa publiko.