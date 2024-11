Vallena: Healthy lifestyle

Ang hisgutanan sa mental health usa ka init nga topic bisan sa mga batan-on, sa bag-ong mga henerasyon. Taliwa sa nagkapaspas nga kalibutan karon, pun-an pa sa samok nga palibot, kinsa may di ma-stress?

Sa hilom, nabantayan sa mga awtoridad, labina niadtong panahon sa pandemic nga nisaka ang mga kaso sa suicide, gikan sa mga batan-on ngadto sa mga hamtong nga naglisod sa pag-adjust sa sitwasyon.

Bisan karon, di lalim ang kinabuhi ug panginabuhi.Tan-awa ra gud, sa karsada pa lang gani, grabe na ang imong masinati. Grabe kahuot sa mga sakyanan sa karsada nga bisan gani mga motorsiklo maglisod na sa pag-irog. Kada adlaw ni nga kasinatian.

Samot ang kalbaryo niadtong way sakyanan kay gawas nga mangatanggong sa trapiko, makig-ilog pa og sakay atol sa rush hours. Nagpakomplikado sa problema. Nahibawo ka ba nga kini nagmugna og stress sa atoang kaugalingon?

Ning kalibutan nga puno sa stressors kun nakaaghat og stress, mahinungdanon ang pag-ehersisyo, kon mahimo, kada adlaw. Makaayo usab ang pag-relax kon weekend. Ang pagduaw og mga dapit nga mingaw, sama sa kabukiran nga dunay kalasangan, layo sa langas ug way signal sa cellphone, dako kaayo og ikatabang sa kahimtang sa atoang panghunahuna.

Daghang mga pagtuon nga nagmatuod sa maayo ug dako nga matabang sa exercise sa mental health. Ang daghan apan mubo nga mga bakasyon maanindot kay makatabang nga maka-cope ka sa stress nga seguradong mopaminos sa mga kaso sa suicide.

Ang biking kon magbakasyon ka nindot nga i-combine. Sa mga isla sa Bantayan ug Camotes, ideal kini kaayo. Mas nindot unta kon dunay bicycle rental, di lang kay motorcycle, sa mao nga mga dapit.

GAHIN OG PANAHON

Bisan unsa ka busy, angay sab nga mogahin ka og panahon sa pag-relax binsa pila pay edad nimo, basta nagtrabaho ka na, imo ning gikinahanglan. Nakaamgo ko ini dihang nagtrabaho pa ko nga full-time sa Sunstar.

Lahi ang akong ma-feel matag human sa bakasyon. Gaan ang ma-feel unya ma-recharge ang lawas, busa puno sa energy. Di na bug-at ang feeling ug relax na kaayo. Dako kaayo og natabang batok sa stress.

Bisan ang exercise importante di lang sa physical nga aspeto, apil na sab ang mental health. Matod sa mga pagtuon, ang exercise moapekto sa kahimtang sa utok, busa moepekto sa panghunahuna. Managhan ang happy hormones atol sa exercise. Busa happiness sab ang imong ma-feel.

Unya sa biseklita, mag-usab usab ang imong environment tungod kay outdoor man ang mao nga klase sa exercise. Naa kay option sa imong subayon nga rota, either adto ka sa kabukiran or daplin sa dagat. Or bisan sa urban jungle samtang makig-ilog ka og space sa ubang mga sakyanan.

Kon maabot na sa opisina, bug-at na daan ang buot kay sa karsada pa lang, stressful na ang sitwasyon. Busa gamay lang nga bikil, away na dayon. Wa pa nay labot sa mga hitabo sulod sa opisina. Busa, maayo gyud nga gahinan og panahon ang exercise ug mobakasyon matag karon ug unya.

WAY SUPPORT

Ang nakapait kay wa koy nakita nga support alang sa healthy lifestyle nga libre. Ang Cebu City Sports Center (CCSC) duna may pulta kon mosulod ka. Samtang sa boardwalk sa Naga maanindot ipasingot, libre ang paggamit, presko ang hangin sa dagat ug limpyo pa kaayo ang mga comfort room.

Duna unta'y dapit nga gamiton sa Siyudad sa Sugbo alang sa relaxation nga libre, gawas sa Plaza Independencia kay sa kadako sa populasyon, more spaces for a healthy lifestyle are needed. The healthier ang citizens, more productive ang dapit. Di ni malalis.

Di baya tanan gusto og basketball. Mas daghan ang gusto og running pero asa man kang dapita mag-jogging nga luwas ka? Sa karsada nga kuyaw kaayo kang masaghiran sa mga sakyanan, kinsang mga drayber grabe ka reckless.

Kadtong plano sa paglimpyo sa daplin sa mga sapa aron himuong dapit nga tambayanan, butangan og bike lanes ug dapit alang sa jogging, maanindot. Apan as usual, kutob ra sa estorya ang tanan. Naglisod man gani sa pagpanapak sa mga libaong, ang pagpatuman na ba sa mao nga proyekto.

Kanus-a pa man kaha kini ma-realize nga proyekto?