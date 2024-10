Vallena: Hinayhinay, chill lang

Dihang nagsugod pa lang ko sa mountain biking, ang akong praktisanan sa pagtungas mao ang karsada nga nagtadlas sa Brgy. Pulangbato padulong sa Brgy. Guba, agi sa mga Sitio Candarong ug Tanay. Mao ni akong gisunod nga routine. Kon magkamubo na ang akong oras, diri na ko sa Brgy. Agsungot moagi padulong sa Brgy. Guba.

Kon magkamubo na sab ang akong oras sa pagtungas, ari na ko sa Brgy. Binaliw agi sa Sitio Agpasan padulong sa Brgy. Mabini. Kon magkamubo na ang akong oras, nahibawo na ko nga ready na ko sa ilang Willy sa Brgy. Busay nga maoy nahimutangan karon sa Gas Lamp.

Mao ni ang akong gisubay nga routine matag higayon nga makapahuway ko og taas nga panahon sa pagsikad. Di maayo nga pakalitan ang lawas sa grabe nga ehersisyo. Usually, if kada adlaw ko sa pagbalik nako og sikad, mga duha ngadto sa tulo ka semana nga akong andamon ang akong lawas sa pagtungas og mas taas.

Alang nako, mas kutas tungason ang Brgy. Busay kay sa tulo ka mga barangay sa Cebu City nga mas duol sa Brgy. Bacayan. Labing lisod mao ang Brgy. Mabini, apan mas mubo ni kay sa Brgy. Busay. Mas daghan ang lisod nga parte sa Brgy. Busay.

Nahimuot ko makausa kay akong giahat ang akong kaugalingon, nangurog ang akong mga tuhod pag-abot nako sa ilang Willy.

MANGANDAM

Kon naa ka na sa middle age sama nako, hinay-hinay is the key sa safer nga pag-pedal. Mas maayo gani nga magpa-check up sa doktor ug magpa-laboratory aron masuta kon duna ka bay kondisyon nga wa mo mahibaw-i, sama sa heart ailment.

Kuyaw ang strenuous kaayo nga exercise, sama sa mountain biking. Di kapatakaan ug di maayo nga magpasagad. Duna nay pipila nga akong nahibaw-an nangamatay tungod sa atake sa kasingkasing ug stroke. Labina kon gipugos ang lawas.

Ang lawas pareho ra na og makina, di maayo nga pakalitan. Mas maayo nga anam-anam ang pag-exercise aron maka adjust. Di maayo nga pugson ang lawas bisan di pa kaya. Magkadugay, anam ra ning mo-adjust sa grind sa mountain biking.

Okay ra if batan-on pa. Apan kon 40 na pataas, kuyaw. Ayaw padala sa mga nag-una kay nimo kay kana sila ready and anad na kaayo. Pugngi ang garbo ug hambog kay sagad sa akoang nabantayan ning uban nga nag MTB, masuko kon maunhan ug mabiyaan.

Chill lang gud. Wa ka miapil og lumba.