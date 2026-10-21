Vallena: Hunong sa pedestrian lane

Gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes, kasagaran maglakaw ra ko sa kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo. Sagad kon motabok ko, anha ko sa cross walk o pedestrian lane. Kay alang nako, mas luwas ni labangan.
Sukad ang Land Transportation Office (LTO) niluwat og kamanduan sa pag-estrikto sa pagpahamtang sa silot niadtong mga drayber nga magbutang sa kakuyaw sa kinabuhi sa mga pedestrian, samot kong nag-amping sa pagmaneho kon magpadulong ko sa pedestrian lane.
Dunay mga higayon nga di dayon ko makabantay sa tawo o mga tawo nga nanglabang, labina kon gabii ug suwaw ang mga suga sa kasugat nga mga sakyanan. Magpahinay ko basta magpadulong sa pedestrian lane.
Bisan pa sa pahimangno ni Assistant Secretary Markus V. Lacanilao, pangulo sa LTO, sa pagpahamtang og silot batok sa mga drayber nga di kahibawo mopahinay, mohunong aron luwas nga makalabang ang pedestrians, daghan gihapon ang drivers nga di momenor sa lanes.
Pabor kaayo ko sa iyang kamanduan kay magdisiplina kini sa mga drayber sa pagtahod sa pedestrian lanes.
Kausa, hapit ko maigo sa motorsiklo dihang milabang ko. Akong gisultihan ang drayber nga mopahinay kay pedestrian lane.
Layo pa nakakita siya nako nga milabang ko. Diha na siya ni-brake dihang duol na kaayo siya nako. Utro sab ang ubang mga drayber sa mga motorsiklo.
Sa Osmeña Boulevard, nauknol ang drayber sa usa ka SUV kay milabang ko agi sa pedestrian lane. Nagtuo tingali siyang akoy mohunong. Wa siya mopamenor bisan nakakita siya nako layo pa nga milabang ko. Igo ra kong milingu-lingo.
MGA AKSIDENTE
Dunay duha ka mga aksidente sa motorsiklo nga nahitabo sa northern Cebu towns. Pulos ni nahitabo sa mga pedestrian lane. Hinaot pang luwas ang pedestrians samtang matangtangan unta og lisensya ang mga drayber nga involved isip mga ehemplo.
Bisan pag wa ta nakakita og tawo nga milabang sa pedestrian lane, atong gimbuhaton isip drivers ang pagpahinay sa pagpadagan, ilabina gyud kon dunay nakasalipod sa atong panan-aw sa lanes. Kanang di ta seguradong dunay molabang, apan nasalipdan lang.
Ang kamanduan ni Lacanilao hinaot pang maoy anam-anam nga magtuldok sa mga aksidente nga nahitabo sa mga pedestrian lane. Angay tuod tangtangan og lisensya ang mga drayber nga makaigo og tawo sa pedestrian lane.
Kay sa pedestrian lane, ang mga motorista kinahanglan nga mohatag og higayon sa pedestrians sa paglabang. Kinahanglang mohunong gyud.