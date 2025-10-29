Vallena: Ilawom o ibabaw: Pagpaluag sa trapiko

Kaniadto magtukod unta og flyover sa usa ka bahin sa Archbishop Reyes Avenue apan usa ka grupo nibabag kay makasalipod kini sa Asilo de la Milagrosa nga simbahan.
Di sab, matod pa, sulbad sa kahimtang sa trapiko ang pagtukod niini. Wa gyud madayon ang pagtukod sa flyover. Tinuod sab, di sulbad sa kahuot sa trapiko ang flyover.
Kon ang pagpalapad sa mga kalsada ug pagtukod og skyway ug flyover ang sulbad, nganong ang Metro Manila nag-ilaid lang gihapon sa kahuot sa trapiko, sama sa ubang mga dapit sa nasod.
Maora na hinuon ka og nagdasig sa mga tawo sa pagpalit og sakyanan kay luag na man ang mga dalan. Moligid ang katuigan, maghuot na sab ang mga sakyanan sa flyover. Mao ni ang nahitabo sa tulo ka mga flyover sa Gov. Cuenco Ave. ug Archbishop Reyes Ave.
Tinuod nakasulbad partially ang mga flyover, apan nagkadugay nahimo rang chokepoints. Naunhan sa pagpanaghan sa mga sakyanan.
Di ra man gud ang pagpalapad sa mga kalsada ang gikinahanglan, kinahanglan ubanan kini sa mga pamaagi sa pagpaminos sa mga sakyanan sa kadalanan. Dinhi mosulod ang public transport.
Sa Sugbo, gilauman nga ang Bus Rapid Transit mosulbad sa tipik sa kahuot sa trapiko. Di lang kay kini, gikinahanglan nga ang ubang major nga mga rota butangan usa og mass public transport.
KONEKTADO
Kon manukad sa Cebu City, kinahanglan nga dunay padulong sa south, norte, ug dakbayan sa Lapu-Lapu. Kon naa na kini, kinsa may ganahan pang magdala og sakyanan kon sayon na lang ang pagsakay ug mas paspas pa ang biyahe? Kay lisod na man palapdan ang kadalanan sa Metro Cebu, ang mga support structure sa mass transport either mag-agi sa ibabaw or ilawom. Wa nay lain pang paagi.
Lisod kaayo kon gub-on ang mga building nga naa sa mga kilid sa mga kalsada kay modako og maayo ang gasto. Inay ibayad, idugang na lang kini sa pundo nga gamiton sa pagtukod.
Di na kini langayon pa kay samtang nagligid ang mga adlaw, nagkadako ang suliran sa trapiko sa nasod.
Mao ni ang makapahinay sa paglambo kay daghang oras ang mausik diha sa kalsada.
Magkamahal sab ang pagtukod tungod sa inflation. Ang gastuhan og P100 billion, mahimo nang P120 billion paglabay sa pipila ka katuigan.
Mao ni ang nahitabo sa BRT. Nagkadugay ang pagpatuman sa proyekto. Dugay nasugdan, misulbong ang gasto sa proyekto.
Karon nga daghan na kaayo ang mga building sa kadalanan, samot na kadako ang gasto kay palapdan ang dan. Or ari na lang ta sa ibabaw o ubos?