Vallena: Kaayuhang dala sa e-bike ug biseklita

Daghan ang naghisgot sa pagpalambo sa publikong transportasyon ug connectivity sa atong mga dapit. Apan kaming mga siklista nakasuway na nga ang pagpamalit og sakyanan dili maoy sulbad sa mobility. Ang pagpadaghan sa pampublikong mga sakyanan dili sab hingpit nga tubag, ilabina kon air quality ang hisgutan.
Ang pagdasig sa katawhan sa paggamit sa mga sakyanang duhay ligid mopalambo sa connectivity ug mobility sa komunidad. Ang kahimtang karon nga normal na ang paghuot sa trapiko mausab lamang kon atong dawaton ug suportahan ang paggamit sa two-wheeled nga mga sakyanan.
Dili lang biseklita ang akong pasabot; apil sab ang e-bike ug e-scooter. Ang maayong balita mao nga ang Government Service Insurance System (GSIS) nagtugot na sa ilang mga miyembro nga maka-loan aron makapalit niini.
Hinuon, nakakuha kita og leksyon gikan sa krisis sa pagsaka sa presyo sa lana. Nangdoble ang presyo sukad sa pag-ulbo sa gubat sa Middle East. Makapaabot kita nga mosamot pa ang kagubot, busa ang supply sa petroleum products magpabiling talandugon. Mosaka ug mosaka pa gayud ang presyo sa lana. Dili lang gubat ang hinungdan; apil sab ang foreign exchange rate. Matag huyang sa peso batok sa dolyar, mosaka sab ang presyo sa lana.
Busa ang biseklita, electric bicycle, ug scooters maayong alternatibo. Dili kaayo ka panington kon mogamit og electric bike, ug dili sab bug-at ang maintenance kumpara sa motorsiklo o gas-powered scooters. Di ka apektado sa talandugong presyo sa lana. Apan sama sa biseklita, angay nga hatagan og exclusive nga lane ang e-bike ug e-scooter aron mas dasigon ang publiko sa paggamit niini.
AIR QUALITY
Dili lang mobility ang mapalambo niini; apil sab ang kalidad sa hangin sa atong kadalanan. Bag-ohay lang, ang Environmental Management Bureau (EMB) 7 nakabantay sa pagkunhod sa kalidad sa hangin dinhi sa Metro Cebu.
Nahugawan ang hangin tungod sa aso gikan sa mga sakyanan nga adunay lead. Kini nga lead masagol sa hangin ug mahanggap sa mga tawo sa kadalanan nga makadaot sa panglawas.
Ang EMB 7 niawhag sa mga tawo nga hilig mag-jogging nga likayan ang pag-ehersisyo sa rush hours, tungod kay kini ang panahon nga labing taas ang polusyon sa hangin sa mga dalan nga daghang trapiko.
Ang biseklita, e-bike, ug e-scooter maoy praktikal nga solusyon alang sa mas maayong mobility ug limpyo nga hangin. Apan nagkinahanglan kini og lig-on nga suporta gikan sa kagamhanan pinaagi sa protected lanes.