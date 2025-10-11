Vallena: Kaimportante sa open spaces

Niadtong Biyernes, Oktubre 10, natulog ko og balik human nako og check sa chats ug emails ingon man pagsuwat sab sa akong column. Mao nga wa ko nakabantay nga naglinog diay. Diha na ko nasayod sa akong pagmata nga naglinog sa Davao Oriental.
Mas kusog ang mao nga linog kay sa Siyudad sa Bogo, apan di sama kakusog ang epekto niini sa populasyon kay gawas nga naa sa dagat, mas lawom kini itandi sa Bogo nga mabaw ang gigikanan. Mas duol sab sa populasyon.
Sa duha ka mga linog, giputos sa grabeng kahadlok ang katawhan, labina niadtong diha sulod sa dagkong mga edipisyo. Sa amo gani nga pagdala og relief goods sa lungsod sa Daanbantayan, daghan ang naa daplin sa mga kalsada, open spaces, diin sila nag-atop lang og trapal kay nangahadlok pa sila mobalik sa ilang gipuy-an.
Nagkinahanglan sila og mga trapal, habol ug unlan, gawas sa mga pagkaon, labina ning pagsige og uwan. Ang nakaparat lang kay dunay mga tolda nga iya sa kagamhanan nga igo lang gibutang sa hawan nga umahan, apan wa naandam ang dapit.
Makaluluoy intawon ang mga mopuyo nga mag-agwanta sa nag-igdal nga mga bato kon wa silay foam mattress nga kahigdaan. Sa adlawan, naa sila sa ilang tagsa ka balay, apan sa gabii sa gawas intawon sila mangatulog kay mangahadlok pa sa aftershocks.
Sa pagsige og linog karong panahuna, makita lagi nato ang kamahinungdanon sa open spaces. Imagine kon wa pay open spaces, asa kaha ning mga tawhana mamakwit? Kinahanglan pa nilang moadto og layo? Maayo gani naa ra sa ilang mga tugkaran.