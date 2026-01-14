Vallena: Kalbaryo sa trapiko

Kon nagtambong ka sa mga kalihukan sa kapistahan ni Señor Santo Niño ning nakalabay nga mga adlaw, usa ka sa nag-antos sa kahuot sa trapiko. Ang kahuot sa atong kadalanan di tungod sa kapakyas sa traffic authorities, kondi daghan na kaayo ang mga sakyanan sa kadalanan.
Liboan ka mga sakyanan ang madugang sa kalsada matag tuig. Maghuot ang mga sakyanan, labina sa rush hours. Kaniadto, kon weekend, nindot kaayo ibiyahe sa among dapit, apan karong nakalabay nga pipila ka mga tuig, human sa Covid-19 pandemic, bisan sa Dominggo mag-aginod ang dagan sa mga sakyanan.
Ang problema nagsugod sa gobyerno, apan nahimo sab kitang tipik sa problema tungod sa ilang kapakyas sa pagpatuman og mga polisiya, sama sa pagbutang og mga imprastraktura nga magsuporta sa walkability. Kanang maglakaw kang luwas gikan sa mga sakyanan sa kadalanan.
Ganahan ka bang maglakaw nga makigpatentiro sa iresponsabling mga driver sa mga motorsiklo nga mangsakdap ug kuyaw kang maigo? Maihap lang sa atong kadalanan nga dunay sidewalk. Kon naa man gani, pwerte sab hagip-ota, apan maayo na lang ni kay sa wala.
Sa Bacayan lang, ang among kalsada nabutangan og sidewalk human naninguha si kanhi barangay kapitan ug karon Cebu City Councilor Winston Pepito aron luwas ang kabataan nga maglakaw padulong ug gikan sa tunghaan. Apan limitado sab ang gitas-on.
Ikaduha, di unta ganahan mamalit og sakyanan ang katawhan kon duna pay epektibo nga public transportation nga nagdagan sa kadalanan. Ang Bus Rapid Transit (BRT) padulong nang mamatay bisan wa pa nakalupad.
Ang Light Rail Transit (LRT) system kutob lang sa istorya sa mga politiko. Samtang gihisgutan, ang suliran sa trapiko nagkagrabe matag adlaw. Nagkahuot ang kadalanan hinungdan sa mga road rage. Kinsa may di saputon kon dunay magpabadlong, nalangay ka pa?
POLITICAL WILL
Mga duha ka dekada kapin na ang nakalabay, giguba ang elevated expressway sa downtown Seoul, South Korea nga gitukod niadtong 1960s ngadto sa 1970s. Daghan ang nabalaka nga makamugna kini og kahuot sa trapiko.
Niadtong sayo sa 2000, gitukod ni kanhi mayor Lee Myung-bak ang Cheonggyecheon Stream, usa ka 5.8 kilometro nga green public space nga dunay mga walking path kun mga dalan nga malakwan ug dunay tubig. Inila kaayo ni nga lugar sa SK ug gani, pipila nako ka mga higala nakasuroy na niining dapita.
Gibalik ang sapa nga nalubong dugay na.Ang gikabalak-ang paghuot sa trapiko wa nahitabo. Hinunoa, minos ang mga sakyanan. Hayan tingali tungod sa maayo nga public transport ug pag-adjust sa publiko.
Political will ang gipakita sa liderato sa Seoul. Apan kita diri wala niana.