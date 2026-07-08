Vallena: Kon duna pa lay protected bike lanes

Imagine kon hawan ang kadalanan, way daghang mga sakyanan, di ka ba ganahan magbiseklita? Daghan ang madasig sa pagsikad. Ako ning gibase sa among mga Earth Hour night ride kaniadto. Kay sirhan man ang kadalanan basta moagi na ang mga partisipante, ganahan sila manikad. Mga pamilya ang mangapil. Yano ra ang gidaghanon nga 3,000 ka mga partisipante. Magsugwak sa dalan.
Mao ni ang kongkreto kaayo nga ebidensya nga kon hatagan og kahigayunan nga makasikad nga luwas ang nanag-iya og biseklita, mogawas sila ug manikad sa kadalanan. Maengganyo sa pagkat-on sa pagsikad kadtong di pa kahibawo.
Mga ginikanan mamalit og mga biseklita aron tudloan ang ilang mga anak sa pagsikad. Ila ning gamiton sa ilang mga bonding moment. Halandumon kaayo ni nga yugto sa kinabuhi sa pamilya. Magpabilin ni sa panumdoman sa mga anak bisan sa manglabay nga katuigan. Mahinumdoman, kopyahon sab nila kon duna na silay pamilya.
Hangtod nga moabot ang panahon nga ang biseklita mahimo nang tipik sa kultura natong mga Sugboanon ug sa kinatibuk-an, mga Pinoy. Kana lagi kon dunay imprastraktura nga magsuporta niini. Apan makab-ot lang kini kon ang kondisyon sa atong kadalanan naa niini. Ang bike lanes nga protected, exclusive. Di kanang dunay kakompetensya sa paggamit.
Gikinahanglan niini ang maayo nga pagplano, pagtuon aron di mausik ang gasto, sama sa bike lanes nga gigastuhan og milyunes ka pesos sa kagamhanan niadtong nagpadayon pa pagpanghasi ang Covid-19. Nausik ang kuwarta kay wa mapahimusli og maayo ang lanes.
THRILL SA TRAIL
Nagkadaghan ang mga mountain biker nga nag-trail ride. Nakakita ko sa ilang gipang-upload nga mga video sa social media. Bisan gabii naa gihapoy mo-dare sa pag-trail, mag-downhill. Gibutangan lang og suga ang atubangan sa biseklita nga igo nga makaiwag sa agianan.
Nagkadaghan ang nag-trail kay wa may kompetensya sa agianan, gawas lang sa pipila ka mga tawo. Bantayan hinuon ang mga hayop, sama sa baboy, baka ug kanding.
Kadaghanan sa kadalanan sa bukid kongkreto na. Wa na kaayoy challenge, gawas lang sa pagtungas kay grabe kakutas. Makamahay usahay. Mas maayo pang manglaba. Mao ni usahay ang among masulti sa kaugalingon.
Apan naa ang thrill sa ride. Mas naa ang thrill sa trail. Gikinahanglan hinuon ang maneuvering skill. Di sab ni haom sa mga taslakan og dulhog nga kulbahinam, sama nako. Daghan hinuon ang dunay igong kaisog modulhog kay alang nila mas makalingaw kon mas kulba ang pagdulhog.