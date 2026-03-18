Vallena: Kon mag-electric ang tanan

Grabe ang pagsaka sa presyo sa lana sukad misilaob ang gubat sa Middle East. Dili lang gamay nga ambak, kondili murag layat nga pwerteng taasa. Kaniadto, ang akong tubil nga P1,400 sobra pa sa 20 litros; karon, lisod na gani maabot ana nga kadaghan. Kada mosaka ang presyo, mas mabug-atan ang mga motorista ug mga pamilyang nagsalig sa sakyanan sa ilang adlaw-adlaw nga lakaw.
Sa mga post sa social media nga akong nabantayan, daghan sa mga pamilyang dunay ikasarang nagsugod na og palit og electric vehicles. Dili na sila kinahanglan maghunahuna kada semana sa pagpalit og gasolina; charge na lang sa balay o sa charging station. Kon magpadayon ang pagsaka sa presyo sa lana, basin moabot ang panahon nga dili na kaayo mahalin ang mga sakyanang nagsalig sa fossil fuel.
Giingon sab nga sa 2035, electric vehicles na ang maghari sa kadalanan. Mga siyam ka tuig na lang ang hulaton kon matinuod man kini. Posible pa gani nga mopaspas ang kausaban kon managhan ang charging stations sa nagkadaiyang lugar sa Pilipinas ug maseguro ang lig-on nga suplay sa kuryente.
Mao kini ang nasinati sa China. Kaniadto, bantog kaayo sa polusyon ang ilang kadalanan, apan karon makita na ang kausaban tungod sa pagpanaghan sa electric vehicles. Ang kasagarang sakyanan nga makita didto karon mao na ang EVs.
Niadtong 2017, sa akong pagbisita sa China, akong nasaksihan ang sinugdanan sa maong kausaban. Nagsugod pa lang og kadaghan ang EVs ug hinayhinay nga gibiyaan ang mga sakyanang naggamit og fossil fuel. Nahibulong ko nganong daghan og poste sa ilang mga public parking area—diay to mga charging station alang sa electric vehicles.
E-bikes ug biseklita
Daghan sab ang electric bikes nga nagdagan sa ilang kadalanan, uban sa daghang human-powered nga biseklita. Wala ko kakita og motorsiklo kay gi-ban na kini sukad sa 2007 sa Guangzhou. Ang ilang mga sidewalk lapad ug hapsay, busa daghang tawo ang makalakaw nga komportable.
Bisan daghan ang sakyanan sa kadalanan, dili kaayo huot ang trapiko. Dili tungod kay lapad ang tanang dalan, kondili tungod kay epektibo ang ilang pampublikong transportasyon.
Mao kana ang talan-awon sa ilang siyudad nga bisan grabe ang kainit—murag hudnohan bisan tungang gabii—ang mga tawo nakakat-on gihapon sa paglakaw, pagbiseklita ug paggamit og e-bikes. Bisan sa modernong siyudad, apil gihapon kini sa ilang plano sa transportasyon.
Sa ingon ana nga sistema, dili kaayo nagsalig sa lana ang kadaghanan sa katawhan. Adunay EVs, e-bikes ug tradisyunal nga biseklita. Busa dili sila kaayo mabalaka kon mosaka man ang presyo sa gasolina. Tingali moabot sab ang panahon nga kitang tanan mag-electric, magsikad na.