Vallena: Kon ‘maungo’ sa biseklita

Bisan kuyaw, daghan gihapon ang morisgo. Tingali tungod sa gugma. Kon di man gani, tungod sa panginahanglan. Hayan alang sa panglawas. Aron sab malingaw.
Mao ni ang posibleng mga rason nga duna gihapoy magbiseklita karong panahona. Bisan sa risgo, tindak gihapon. Risgo tungod sa mga motorsiklo. Dunay mga reckless nga drivers. Mag-ikis-ikis, molusot maorag ilaga. Grabe makapadagan, ingon sa walay kamatayon.
Apan nagplano gihapon kong mobalik pagtindak. Sugod lang sa weekend. Hinayhinay basta kanunay. Lahi rang sington ka. Naglimpyo ka sa toxins sa lawas. Nagpahilis ka sa bad cholesterol. Nagsunog ka sa mga tambok. Mao na ang makuha sa sikad.
Apan ang risgo akong gitimbang. Gihunahuna unsay buhaton aron luwas. Lahi na man gud ang atong kadalanan. Nagkadugay nagkadaghan ang mga sakyanan. Kada tuig nadugangan ang kamote riders. Maghilak ang adlaw nga walay matikangkang sa dalan.
Mao ni ang kanunay moduwa sa akong hunahuna. Bisan unsaon nimog amping, naa gyuy mga hanggaw sa dalan. Kon badlungon mao pay masuko. Nagtuo sila nga sakto ang ilang stupidity. Perfect ang ilang pagpadagan.
Diha ra sila makaamgo sa ilang sayop human sa aksidente. Naa say uban nagtuong sakto ang sayop. Basulon ang pikas party. Usahay silang duha ang mabasol.
KON ‘MABOANG’
Taliwa ning kalisdanan, buhi gihapon ang biking community. Kon dunay nawagtang, dunay mipuli. Kon dunay nawagtangan og gana, dunay bag-ong nahigugma. Ang gugma maorag kalayo, nagdilaab. Maboang gud og pangitag parts pang-upgrade.
Nakaagi na ko niana. Maghigda di makatulog. Maglupad ang imahinasyon. Unsa nga parts ang paliton? Asa pwede mo-loan? Ingon niana ang kanunay nga naa sa hunahuna. Di magpalupig sa kauban. Ang mga minyo, magtagu-tago gikan sa asawa. Panggaon ang mga anak aron di mopiyait.
Kon masakpan na, barato kuno ang biseklita. Ang itug-an katunga ra sa presyo. Naay uban grabe kaayo, one fourth ra sa tinuod nga kantidad itug-an.
Aron di moangal, pabarogan og biseklita ang asawa. Pakuyugon usahay sa rides. Diha na masayod ang asawa sa tinagoan. Apan uwahi na ang tanan. Kay ang asawa nalingaw na sab sa biseklita. Gusto na og upgrade. Dugangan pa ang biseklita.
Wa na nasuko ang asawa. Nalipay kay kuyog na siya og sikad. Ganahan na sab mag-upgrade.
Nahinumdom ko sa usa ka bana. Nagduda ang asawa nga dunay kabit ang bana. Nakakita siyag resibo. Gikomprantase ang bana. Nagtuo siyang alang sa babaye. Apan diay, parts sa biseklita, di para babaye. Mao na diha.