Vallena: Lahi na ang TCH

Basta mountain biker, nature lover. Kay pangbukid ug pangsuot sa kakahoyan ang MTB, sa ato pa kadaghanan ganahan mosud-ong sa kakahoyan ug uban maanindot nga mga talan-awon sa kabukiran.
Kay nagdako ko sa bukid, mingawon ko sa mga talan-awon nga dunay kakahoyan, kasapaan ug uban pang makapahingangha nga mga mugna sa Diyos. Dihang duna na koy igong kusog, uban sa akong igsuon nga si Ronald ug eldest nakong anak nga si Nikko, nagsige mi og saka sa kabukiran.
Hangtod nga kaya na namong abton ang bahin sa Transcentral Highway (TCH) sa habig sa Brgy. Taptap, Dakbayan sa Sugbo, nanubay na mi sa mao nga kalsada nga nagdugtong sa Cebu City ug Balamban.
Sa katuigan maanindot kaayo ang TCH sikaran. Nindot agian sa mga sakyanan kay hapsay kaayo ang dalan. Apan sa nangaging katuigan, ingon sa nagkabati ang pipila ka portions niini.
Nakaagi ko ini bag-ohay lang dihang nag-lecture ko og journalism sa Balamban. Duna nay bati nga portions sa TCH sa habig sa Dakbayan sa Sugbo. Abog, grabe ang mga libaong.
Dugay na man unta ning gitrabaho, apan ingon sa way kahumanan.
Wa pay 2023 gitrabaho na ni, apan hangtod karon wa gihapon nahuman. Mahuman pa ba kaha?
MAANINDOT NGA TALAN-AWON
Kon magbiseklita ka sa TCH kaniadto, imong masud-ong ang mga kakahuyan ug kabukiran. Nindot man gud kon magbiseklita kay hinay ang imong pagpadagan.
Mas imong malantaw ang kaanindot sa mga talan-awon sa palibot.
Apan di na ko ganahan nga moagi sa TCH kon magbiseklita tungod sa kaabog sa ubang portions nga naguba. Mas maayo pang magsuotsuot sa kakahoyan bisan kon kapoy sab ug kuyaw nga masimplang.
Nawala ang akong gana sa TCH human ko nakakita sa nangaguba nga portions. Lahi na gyud kini kay sa kaniadto. Pun-an pa sa mga kamote rider nga ganahan kaayong maggara-gara sa mao nga dalan. Makawagtang sa gana.
Lahi na gyud ang TCH kaniadto ug karon. Kon sayo ka sa buntag maglatas, nindot kaayo ang dalan tan-awon.
Tuyuon nako nga mopahuway, hinayhinay kay magsige ko og hangad, lantaw sa mga kahoy nga naa sa daplin ug kabukiran sa atbang.
Wa pa nang mga tambay nga magmotorsiklo kaniadto. Pipila lang ang magbahasbahas sa TCH. Di ka mabalaka nga mosikad.
Ang imo rang bantayan mao ang mga v-hire, kansang mga drayber kusog kaayong makapadagan.
Unsa kahay ugma aning TCH? Mahibalik pa ba ang iyang kanhi kaanindot?