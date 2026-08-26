Vallena: Lakaw ug sikad

Ang labing sayon ug labing barato nga matang sa ehersisyo nga di ka na kinahanglan nga mogasto og dako mao ang lakaw (walking).
Sapatos ug jersey ra ang imong gikinahanglan, igo na kaayo ni.
Kon duna kay paliton sa usa ka tindahan, inay nga mosakay ka og PUJ, mahimo kang molakaw padulong niini ingon man sa pag-uli.
Ako na kining gihimo sa makadaghang mga higayon, maglakaw gikan sa Bacayan padulong sa Talamban ug balik.
Nganong naglakaw man ko inay magbiseklita?
Sa kahagip-ot sa among kalsada sa Bacayan, kuyawan ko mosikad kay dunay daghang mga motorsiklo ug dumptruck nga mangagi.
Nitagam ko makausa, dihang nagbiseklita ko naglisod ang drayber sa dumptruck pagmaneobra kay duna sab siyay kasugat nga mga dumptruck. Nagsige siya og busina nako kay maigo man gyud ko if di ko mopadaplin.
Nakasabot sab ko niya nga nakapahinay ko sa dagan sa trapiko kay daghan sab ang nagsunod niya niadtong higayona. Mao to nakahukom ko nga inay mosikad, maglakaw na lang sukad niadto.
Duna say mga pagtuon nga ang walking maoy labing maayo nga matang sa ehersisyo kay wa kinahanglana nga mangusog kag maayo. Maayo kini sa imong kasingkasing.
Sa sitwasyon sa atong kadalanan, mas luwas ka kon maglakaw kay sa mosikad. Mahimo ka ra man nga mamidpid og maayo sa daplin nga di nimo mahimo kon magbiseklita ka.
LAKAW, TINDAK
Apan kon gusto ka og mas layo nga maabot ug magsuroysuroy samtang nag-exercise, way makabentaha sa biseklita. Bisan sa natural lang nga pagtindak, less effort, mas layo kag maadto kay sa maglakaw ka.
Pananglitan ganahan kong mosuroy sa IT Park aron magkape o mamahaw, maabot ni nako mga 30-40 minutos nga tindak. Gamay ra kaayo nga effort. Sa lakaw, abtan ni og mga usa ka oras.
Bisan sa pagsuroy sa kabukiran, maanindot ang biseklita gamiton o kon di man gani, kombinasyon sa lakaw ug sakay subay sa mga trail. Wa may mawala nimo kon imong kombinahon ang duha.
Kon kaya nimo ang paglakaw kay sa pagbiseklita, mahimo rang manaog ka gikan sa biseklita. Kon kaya na ang pagtindak, mosakay og balik.
Di lisod magdala og biseklita, labina karong panahona nga daghan nang gaan nga parts ug body sa biseklita. Di sama kaniadto nga puthaw ang kasagaran.
Sa imong pag-uli, mas dali kang moabot kay sa magsige ka lang og lakaw. Daghan na sa trail riders nga maglakaw kon di na gani kaya. Ang importante nalingaw ka.