Vallena: Lana: Hangtod kanus-a ta magpaulipon?

Grabe na gyud. Dili na ni ordinaryong saka. Kini klaro nang paglatos sa katawhan. Ang litro sa krudo nilapas na og P100, ug ang gasolina naghulga nga mosunod. Ug kon padayon ang kagubot sa Middle East, mosaka pa gyud ni, posible pa gani moabot og 200 dollars matag barel ang presyo sa lana.
Kaniadto, ang P3,500 makapuno na og tangke sa sedan. Karon? Labing minos P6,000 na ang kinahanglan. Ang P200 nga tubil sa 125cc nga motorsiklo, nahimong P300. Sa ordinaryong trabahante, bisan gamayng umento sa gasolina, murag kutsilyo nga migisi sa bulsa.
Ug dili lang ni kutob sa gasolina. Kada saka sa presyo sa petrolyo, mosunod ang tanang palaliton, pamasahe, ug pagkaon. Ang epekto, domino. Kita gihapon ang matumba.
Unya unsa may atong buhaton? Maghulat na lang ta nga moubos ang presyo? Sayop ta kon mao na. Bisan pa mobalik sa ubos ang presyo, ang leksyon klaro: delikado ang magsalig sa usa ka butang nga wala nato kontrola.
Panahon na nga mangmata ta.
Dili na luho ang electric nga sakyanan kay gikinahanglan na. Dili kinahanglan mahal dayon. Ang electric bike, makaya sa kadaghanan. Ang electric nga motorsiklo, pwede datahan. Mas barato sa dugay’ng panahon, mas limpyo pa sa kalikupan.
Ug kon duol ra ang trabaho? Ayaw kahadlok og bisikleta. Walo ka kilometro, kayang-kaya sulod sa 15 hangtod 20 minutos. Wala nay gasto sa gasolina, wala pay stress sa trapiko, ug maayo pa sa panglawas.
Ang tinuod, aning krisis sa lana, naa tay duha ka kapilian: magpadayon ta nga biktima, o maningkamot ta nga makalingkawas.
Kay sa tinuod lang, mura na ta og bihag. Kada saka sa presyo sa lana, murag gipugos ta sa sistema nga wala nato gipili, samtang ang mga kompaniya sa lana nagkamalig gihapon og dako nga ginansya.
Hangtod kanus-a ta magpaulipon? Kon dili karon, kanus-a pa ta mobarog ug moingon: igo na.