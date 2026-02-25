Vallena: Langas nga mga motor: Tingog sa kagubot

Dako karon nga isyu ang kampanya sa Land Transportation Office 7 batok sa saba nga mga tambutso. Dili lang motorsiklo ang ilang gipunting; apil sab ang four-wheeled vehicles nga giusab ang tambutso aron mas molangas. Klaro ang lagda: 99 decibels (dB) ra ang labing taas nga gitugot. Molapas gani? Sakmit ang sakyanan, multa ang tag-iya. Yano ang mensahe: ang kadalanan dili entablado sa pasikatay.
Daghan ang mipalag. Adunay mga grupo sa tigmotorsiklo nga nanawagan nga pakgangon ang kampanya. Apan atong pangutan-on: ngano man nga mibug-at ang kamot sa LTO? Kon nagsunod ta sa balita, mibuto ang isyu human sa mga iresponsableng “exhibition” sa Transcentral Highway. Ang labing uwahi nga kontrobersiya mao ang stunt sa usa ka rider nga giila sa social media nga “Superman” sa may Red Cliff, usa ka pasikat nga hapit mosangpot og trahedya. Dili ni kalingawan; peligro ni sa kinabuhi.
Apan labaw pa sa peligro sa bangga, aduna pay mas hilom apan mas lawom nga kadaot: ang kadaot sa pangisip. Ang walay hunong nga langas, labi na kon gabii na ug angay unta mopahulay ang mga tawo, makapukaw sa atong lawas sa “fight or flight.” Mosaka ang stress hormones, mabalda ang tulog, mosamot ang kasuko ug kabalaka. Dili ni opinyon lang, daghang mga pagtuon sa lainlaing mga nasod ang nagpakita nga ang dugay nga pagkaladlad sa kasaba sa trapiko konektado sa anxiety, depresyon, ug kahuyang sa konsentrasyon. Ang saba nga tambutso dili lang samok; makadaot kini sa kahimsog sa komunidad.
Hinumdumi ang nahitabo sa TCH diin adunay mga lumolupyo nga namato sa mga naglumba. Sayop ang pagpamato, yes. Apan usa kana ka desperadong reaksyon sa mga tawo nga dugay nang walay tulog, walay pahulay, walay kalinaw. Daghang tarong nga rider ang nangaangin tungod sa pipila ka mga badlungon nga nagtuo nga ang kadalanan ila. Ang resulta? Gubot, panagbangi, ug mas estrikto nga pagpatuman sa balaod.
Ang pangutana karon: asa ta motindog? Sa pasikat nga pipila, o sa kahilom ug kalinaw sa kadaghanan? Ang 99 dB nga limit dili pagdaug-daog; proteksyon kini sa katawhan. Ang tinuod nga disiplina sa rider makita dili sa kadak-on sa tingog sa tambutso, kondili sa kahinay, respeto, ug responsibilidad sa dalan. Kon gusto ta og luwas ug malinawon nga siyudad, sugdan nato sa pagpaubos sa tingog ug pagtaas sa atong panabot.