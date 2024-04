Vallena: Likayi ang one-way, counterflow

Nagkadaghan na ang mga rider nga tig-deliver og mga pagkaon nga magbiseklita lang. Makapaguol kay daghan nila wa masayod unsa ka risgo ang pagbiseklita nga way panagana alang sa ilang kaluwasan.

Sa miaging semana gud, nilupad og kadiyot ang akong espirito dihang usa ka Food Panda rider nisulod sa one-way nga portion sa dan Jakosalem, eskina sa RR Landon usa niana ka gabii nga padulong ko magkuha sa akong asawa gikan sa SunStar.

Di to nako unang higayon nga naka-encounter og ingon niadto nga rider. Nakasugat na ko sa may kilid sa simbahan sa Iglesia ni Kristo sa Gen. Maxilom Ave. ug pipila ka mga karsada sa dakbayan sa Sugbo.

Sayop kaayo ning buhata baya kay tinuod wa pay nahitabo nga sila nadasmagan, apan kon magkadaghan ni sila nga klase sa riders nga way alamag sa luwas nga pagsikad, sa ngadto ngadto, simbako lang, dunay madasmagan ani nila, labina sa gabii.

Lagmit motorsiklo ang makaigo sa mga blind curve kay kaming magmotor, sagad sikit kaayo mi sa corner sa among likuan as precaution sab sa aksidente.

GITUDLOAN

Dihang akong gitudloan ang akong mga anak og husto nga mga gawi sa pagbiseklita, usa sa akong gitudlo mao ang di pagsubay sa mga one-way nga karsada ug di pag counterflow. Unya as much as possible anha ra daplin sa karsada kon gikinahanglan, di magpatunga sa karsada aron malikay sa disgrasya.

Lisod man gud kon slow-­moving ka unya naa ka sa tunga, hayan maigo ka sa naghaguros nga mga sakyanan. Mao ra sab na sa pagsulod og one-way nga mga karsada ug pag counterflow. Dako-dako ang kahigayunan nga naghuwat nimo ang aksidente.

Bisan gani sa blind curve sa kabukiran, di angay nga mokompyansa, di mosugat sa trapiko. Kay usa gani nako ka higala, diha pa sa iyang lane, nadasmag sa trak nga nikawat sab sa iyang lane tungod sa kagamay sa karsada.

Dinhi sa kinapusoran sa siyudad, di layo ang aksidente sa gagmay nga mga dalan.

Busa, likayan gyud unta ang pagsulod sa one-way, pag counterflow sa mga sakyanan. Mao sab ni ang among gitudlo sa among mga orientation nga gipahigayon sa kabataan.

Timan-i ni og maayo.