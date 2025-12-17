Vallena: Mag-antos na lang gyud ta?

Pait kaayo ang kahimtang sa trapiko karong panahuna. Lisod ang biyahe. Dunay netizens nga ning post nga ang 500 meters usa ka oras nga giirog sa sakyanan. Terible ang kahimtang sa trapiko panahon sa Pasko. Hapit tanang mga tawo mag party, mangaon sa gawas. Duna pay sale sa mga mall. So ang mga sakyanan mag-abot sa kadalanan. Yet ang basulon ang kagamhanan nga maoy nagdumala sa trapiko.
Ang problema sa trapiko nagsugod sa polisiya sa kagamhanan: way pagpugong sa gidaghanon sa bag-ong mga sakyanan nga marehistro matag tuig, ngadto sa kakuwang sa paghimo og suportang mga imprastraktura ug maayo nga publikong transportasyon.
Hangtod gani karon, bisan sa pagtukod na sa Cebu Bus Rapid Transit, gilalisan pa kon epektibo ba kini o di.
Ang problema nasugdan na ang phase 1, kaduhaduhaan pa nga madayon ang phases 2 ug 3. Unsaon na lang nang phase 1 diha sa N. Bacalso ug Osmena Blvd., if di dayunon? White elephant na sab na?
Samtang gilalisan pa kon epektibo ba o di ang CBRT sa pagsulbad sa trapiko, nagkagrabe ang kahimtang sa atoang kadalanan.
Diri lang sa amoa sa Pit-os-Talamban nga kalsada, kalbaryo namo ang kahuot sa trapiko bisan gud sa Dominggo. Manghilam-os pa mi sa kaabog sa among dalan.
APEKTADO
Usa sa mga hinungdan sa pagminos sa mga turista mao ang kahimtang sa atong trapiko, matod sa mga eksperto. Kinsa may ganahang turista nga moduaw sa lugar nga ang dagan sa trapiko hinay pa sa bao?
Unya di lang ang gidaghanon sa mga sakyanan sa kadalan ang nakapahinay, hasta sab ang mga libaong nga ang uban sama sa danawan sa kabaw o sama sa tabay sa sapa kalawom.
Mosagunto ang mga sakyanan matag kaigo sa libaong. Maayo pa ang mga sapa giatiman pa pinaagi sa flood control projects kay naa diay salapi sa sapa.
Apan sa ako nang giingon, ang sulbad mao ang simpol unta kaayo nga bisekleta. Ang akong punto gisuportahan ni sa mga kaso sa mga nasod sa Europe, sama sa Sweden, Belgium ug Netherlands.
Niadtong mga dekada 70 pa gani, grabe na ang ilang kahimtang sa trapiko kay rich country baya. Ilang giusab ang polisiya.
Gihatagan og dakong pahat sa dalan ang mga biseklita ug gipalambo ang maayong publikong transportasyon. Nasulbad ang kahimtang sa trapiko.
Sa ubang mga dapit sa China, ing ana sab ang ilang paagi sa pagsulbad sa kahimtang sa trapiko. Less cars, more pedal powered nga sakyanan.
Di sayon sa simpol nga solusyon. Apan hangtod kanus-a man kita mag-antos sa gubot nga trapiko?