Vallena: Magkagidlay pa ang trapiko

Sa suliran karon sa trapiko, way maayo’ng laki nga makasulbad samtang nagpada­yon ang pagdaghan sa mga sakyanan sa kadalanan. Di mominos sa 60,000 ka mga sakyanan matag tuig ang marehistro dinhi sa Central Visayas.

Tugbang niini mao ang maihap lang nga mga proyekto sa pagdugang ug pagpalapad sa mga karsada dinhi sa Sugbo. Apan dinhi sa siyudad sa Sugbo, way road expansion ug bag-ong karsada nga gibuksan. Nagli­sod gani sa pagpaayo sa gubaon nga mga dalan, pagbukas na kaha?

Kon di himoan og radical nga mga lakang ug sakripi­syo, mosamot og kagidlay ang kahimtang sa trapiko sa dakbayan ug kasikbit nga mga dapit, sama sa Mandaue ug Talisay. Kani nga mga dapit apektado sab sa suliran sa trapiko sa Cebu City.

Bisan gani ang baha sa ilang dapit, tipik niini gikan sa Cebu City. Busa, gikinahanglan kaayo ang hiniusa nga pagpatuman og mga solusyon kay magkanitka­nit ang epekto niini sa mga komunidad sa mga local go­vernment.

Unya hinayhinayon usab ang pag-usab sa mentalidad sa katawhan, labina sa matang sa transportasyon nga mao ray sulbad sa kahuot sa trapiko.

DI MAGDUNGAN

Sa ako nang natuki katuigan na ang nakalabay, ang di dungan nga pagbukas ug pagsira sa mga tunghaan ug establisemento usa sa mga epektibo nga paagi sa pagsulbad sa paghuot sa mga sakyanan.

Karon man gud, kadag­hanan sa mga tunghaan magbukas og alas 7 sa buntag nga nakapasamot sa kalbaryo sa mga tinun-an. Kaadlawon pa lang, nag-atang na og masakyan aron di ma late.

Gawas sa di dungan nga pagbukas, himuon nga mixed ang klase, ipadayon ang online ug face-to-face aron di magdungan sa pagpanglakaw sa tunghaan ug pagpanguli.

Ang mga establisemento o buhatan di usab magdungan sa pagbukas. Mag-schedule sumala sa masabutan sa mga chamber of commerce ug local government diin sila nahimutang.

Sa pagkakaron man gud, mao nga maghuot ang mga sakyanan sa kadalanan kay magdungan ang tanan sa pagpanglakaw ug pagpanguli. Busa, dunay mahitabo nga pag-abot sa mga sakyanan sa kadalanan. Sagad ra ba sa atoang mga karsada puno sa mga eskina nga nagsilbe nga bottleneck sa trapiko ug maoy hinungdan sa paghi­nay ug pagkabara sa mga sakyanan.

Kon maggintang ang oras sa pagbukas sa mga tunghaan ug mga buhatan, duna ni epekto sa trapiko, labina sa morning rush hours.

2-WHEELED

Sa akong nakit-an sa Taiwan niadtong 2009, nahi­tabo kini sa Sugbo- pagpanaghan sa two-wheeled nga mga sakyanan. Nauso na sa ilaha ang scooters nga bisan gani sexy, nakapalda nga mga babaye, nagmaneho og scooters. Ngano man kaha? Tungod kay grabe sab ang kahimtang sa ilang trapiko didto.

Kadto lang nanguli mi sa Taipei gikan sa southern part sa Taiwan, alas 9 sa gabii, taas pa ang linya sa mga sakyanan sa ilang expressway.

Busa, wa na ko nahibulong sa akong nakita pagkabuntag sa Taipei nga daghan kaayo ang scooters sa kadalanan sama sa atoa karon. Dinhi sa atoa, nagsugod ang pagpanaghan sa scooters niadto lang 2016.

Unya, gikinahanglan nga dasigon ang paggamit sa biseklita, labina sa mga tawo nga naa lang nagtrabaho o nagnegusyo mga 5-8 kilometro gikan sa iyang gipuy-an.

Madasig lang sila kon dunay mga imprastraktura, sama sa protective bike lanes, kun exclusive, alang sa mga magbiseklita. Sa pagkakaron man gud, shared lanes ang naa. Bisan kinsa nga mga sakyanan ang mopasok, wa pay labot sa magbabag nga mga sakyanan ug uban pa.

Ako intawoy naluoy sa Sugbo Bike Lanes Board kay sama sila ni David nga nakig-away ni Goliath. Apan sa hinayhinay ug hustong pag-usab sa mentalidad, sama kang David, ila usab mapilde ang dakong suliran sa paghawan sa bike lanes sa dakbayan.

Apan nagkinahanglan kini og taas nga pasensya, kana­puon nga kugi sa trabaho. Most of all, suportang way tihiktihik sa mga opisyal sa ka­gamhanan, kanang gitawag og political will.

Kon wa niini, magkagidlay og samot ang kahimtang sa trapiko. Mahimo nang normal ang gubot pa sa lukot nga kadalanan. Makontento na lang ang tanan bisan duna pay mabuhat nga mga lakang.