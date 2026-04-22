Vallena: Makadaginot ka

Kon tigsakay ka og jeepney, nakabantay ka tingali nga gamay na lang ang mga namasahero. Tinuod na, 40-50 porsiyento sa mga PUJ wa na managan kay ang mga drayber nangundang sa pagpamasahero. Ang nakaingon mao ang grabeng kamahal na sa krudo.
Sa labing uwahi nga rollback, sagad sa mga oil company nagpresyo na sa ilang diesel ubos na sa P100 matag litro. Tingali anam na nga mamalik sa pagpamasahero ang ubang drivers nga naa ra dinhi, wa nanguli sa ilang tagsa ka probinsiya.
Mamalik pa kaha to nga bisan tuod dako ang rollback, taas man gihapon ang presyo sa diesel, nga maoy fuel sa mga PUJ? Kanus-a pa kaha mobalik sa naandan nga presyo ang petroleum products?
Samtang mao kini ang kahimtang karon, ang mga sakyanan nga electric padayon nga giduso isip alternatibo nga transportasyon, pribado ug publiko. Apan duna lagi tay mahimo. Ang paggamit sa biseklita isip alternatibong transportasyon padulong sa trabahoan.
Di na gyud ka mag-antos sa paghuwat og kasakyan kon naa kay biseklita.
Di ka na kinahanglan mag-charge kay ang fuel ra gyud niini mao ang imong gikaon. Kanang imong gisulod sa imong lawas. Naa kay kuryente o wala, modagan ra na kon imong tindakan.
Ang kontra sa biseklita mao ra ang ma flat ang ligid o maputol ang kadena.
INISYATIBA
Makaingon kong malampuson mi sa among lobby kaniadto sa mga mall nga magbutang og bike racks. Sagad sa malls karon, sama sa SM ug Ayala, nagbutang og bike racks. Luwas ang mga biseklita, di pa mauwanan kay naa gibutang uban sa parking areas sa mga motorsiklo.
Apan kuwang pa kaayo ni nga inisyatiba. Kon ang pribadong mga kompaniya nakasanong sa awhag sa mga biker, nganong ang kagamhanan di man makahatag sa simple nga gipangayo? Kanang protected, exclusive bike lane?
Mao ra ni lagi ang paagi sa pagdasig sa katawhan nga magbiseklita.
Mawala man ang kahadlok sa motindak sa kalsada kon siya protektado gikan sa ubang mga sakyanan. Karon ang tukma nga panahon nga ikonsiderar sa kagamhan ang exclusive bike lane.
Namatud-an na man nga ang exclusive, protected bike lane makadasig, makadani sa katawhan sa pagsikad. Sa biseklita, di kita ma-hostage sa mahal nga pletehan, pagsaka sa bayranan sa kuryente ug makaayo pa gyud sa panglawas.
Sa imong tindaktindak kada adlaw, ang imong lawas imong giandam batok sa mga sakit. Makadaginot ka sa plete ug kuryente, lig-on pa ang imong panglawas. Mao na ang dala sa simpol kaayo nga biseklita.