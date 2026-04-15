Vallena: Manikad kaha ta?

Sa matag higayon nga mohunong ang yuta sa pag-uyog o mopahimulos ang kalangitan sa pipila ka adlaw nga walay ulan, murag mobalik ang kahupayan sa katawhan. Apan sa kasamtangang panahon, ang mga katalagman—linog, bagyo, landslide—dili na lang talagsaong hitabo, kondili nahimong kabahin sa adlaw-adlaw nga reyalidad sa mga Pilipino.
Dinhi sa Metro Cebu, klaro gihapon ang mga samad nga gibiyaan sa bagyong Tino niadtong Nobiyembre sa miaging tuig. Sa kabukiran ug bisan sa ubang urban nga mga dapit, makita pa ang mga timailhan sa landslides, mga dalan nga natabunan sa yuta, ug mga panimalay nga wala na gyud mauli sa ilang orihinal nga kahimtang.
Kini nga mga hulagway usa ka pahinumdom nga bisan pa og mihunong na ang ulan, ang epekto sa katalagman dugay mawala.
Apan samtang nagpaningkamot pa ang daghang mga komunidad sa pagbangon, usa na sab ka laing hulga ang mitumaw; usa ka katalagman nga dili gikan sa kinaiyahan, kondili hinimo sa tawo.
Ang tensiyon ug gubat sa Middle East nagpadayon sa pag-uyog sa kalibotan, ug bisan layo kini sa Pilipinas, direkta ang epekto niini sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi.
Usa sa labing klarong epekto mao ang pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Sa dihang misaka ang presyo sa gasolina ug diesel, mikunhod usab ang gidaghanon sa mga pampublikong sakyanan nga nagdagan sa kadalanan. Ang resulta: mas lisod nga biyahe, mas taas nga hulat, ug mas bug-at nga gasto alang sa ordinaryong mamumuo.
Sa laing bahin, misamot usab ang pagdagsa sa mga motorsiklo. Daghang mga pamilya ang napugos sa pag-adjust.
Ang uban nga adunay four-wheeled nga sakyanan mipili na lang sa paggamit og motorsiklo aron makaminos sa gasto.
Kini usa ka praktikal nga solusyon, apan nagdala usab kini og laing mga hagit sama sa kahuot sa dalan ug kaluwasan sa mga drayber.
Kon mopadayon o mosamot pa ang kagubot sa Middle East, dili malikayan nga mosaka pa gyud ang presyo sa petrolyo. Ug kon mahitabo kini, mas modako ang epekto niini sa matag panimalay, gikan sa pletehan hangtod sa presyo sa mga palaliton.
Sa katapusan, ang pangutana nagpabilin: unsaon nato pag-atubang ang sunod nga katalagman, natural man o hinimo sa tawo? Kay sa karon, murag ang katawhang Pilipino nagpuyo sa walay hunong nga pagsulay.
Ato kahang sulayan ang pagsikad kada adlaw padulong sa trabahoan ug pagpauli? Biyahe nga way gasto, maayo pa sa panglawas sa kada usa nato. Sa krisis ug kalisod, ang kuwartang gamay modako kon matigom.